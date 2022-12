L’ex fidanzata di Luca Onestini: “Sono successe cose gravi, non l’ho denunciato ma ho le prove” Tante accuse di Cristina Porta che arrivano dalla Spagna: lei potrebbe essere pronta a un confronto al GfVip.

Sono arrivate accuse nei confronti di Luca Onestini. A farle è la sua ex fidanzata, nonché ex tronista di Uomini e Donne, Cristina Porta. La sua ultima compagna, che Luca Onestini ha conosciuto in Spagna Secret Story, reality che è stato vinto proprio dal personaggio ora nella casa del Grande Fratello. Ovviamente, la storia d'amore con Cristina Porta è finita malissimo dopo poco, ma nelle scorse ore proprio Cristina ha accusato Luca Onestini in una trasmissione spagnola in un acceso confronto con Gianmarco, fratello di Luca.

Le accuse

"Sono successe cose molto gravi, non l'ho denunciato ma ho le prove". Nello scontro infuocato con Gianmarco Onestini, tante accuse di Cristina Porta: "Aiuta tuo fratello che, poverino, non sta bene! Io ho amato tuo fratello più di me stessa, tu non lo ami altrimenti lo aiuteresti! Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. Non l’ho denunciato, né l’ho raccontato pubblicamente. Ho le prove di tutto". Gianmarco Onestini ha detto quindi dell'arrogante a Cristina Porta.

La storia d'amore subito finita

Luca Onestini e Cristina Porta si sono lasciati subito dopo la fine del reality, apparentemente perché lui mal sopportava la gelosia di lei. "Cristina", ha spiegato, "controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram. Io, invece, non ho mai controllato chi seguisse lei". C'è ora un nuovo scenario pronto a svilupparsi e ad aprirsi per il futuro. Cristina Porta potrebbe aver messo in piedi un teatrino televisivo per cercare di avere sponda anche da queste parti, con Luca Onestini impegnato al Grande Fratello Vip. Forse è un modo per cercare visibilità? Lo scopriremo certamente già a partira da questa sera, quando ci sarà una nuova puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e dove c'è proprio Luca Onestini tra i concorrenti.