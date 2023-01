“Fai i saltimbanchi, ti saluta Cristina”, Soleil Sorge tira in ballo le accuse contro Luca Onestini Scontro in studio tra Soleil e Luca Onestini, ma la Sorge perde le staffe e menziona Cristina Porta, la ex che lo accusa di “cose gravi”.

Luca Onestini contro tutti nella puntata del 2 gennaio del Grande Fratello Vip. L'esperto concorrente di reality è stato messo all'indice proprio per la sua qualità di infilarsi in tutte le dinamiche di gioco. Questo lo ha messo sicuramente in cattiva luce agli occhi soprattutto dei maschi della casa. Luca Onestini arriva anche allo scontro a distanza con Soleil Sorge, con cui c'è stato in passato un rapporto: "Lui ha sempre fatto i soliti saltimbanchi a ogni reality". Luca Onestini ribatte: "Saltimbanchi? Guarda che ‘saltinbanchi' non è nella lingua italiana". Sugli applausi del pubblico, Soleil Sorge non perde la sua solita capacità di scoccare frecciatine: "Guarda che l'applauso che stai sentendo è comandato, eh". Alla fine, i due finiscono per fare uno scontro in studio ma Soleil sembra perdere le staffe e alla fine menziona Cristina Porta, la ex fidanzata che lo accusa di "cose gravi": "Ti saluta Cristina".

Gli scontri con il resto della casa

Anche Antonino Spinalbese, in collegamento, spiega: "Io considero tutti i suoi atteggiamenti, da quando si sveglia fino a quando va a letto. È palese a vista d'occhio che lui reciti un ruolo, che Luca stia cavalcando tantissimi stadi di umore, stadi di personalità. Perché? Perché è un professionista e su questo gliene devo dare atto". Poi continua: "Non dico che finge, dico che lui è proprio così. Riesce a essere presente in ogni situazione. È cattivo, poi buono, poi arrogante, poi dolce. Non c'è una sola situazione dove non sia pronto a tutto davanti alle telecamere. Nikita Pelizon: "Lui è super competitivo ed è venuto qua a vincere, questo ci mancherebbe". La risposta di Luca Onestini: "Io sono venuto a fare un'esperienza, credo che dia più fastidio che io abbia questa mia personalità. Io sono così. Rido, scherzo, mi diverto, sono sensibile, sono profondo e quando mi arrabbio, mi arrabbio come tutti.

Luca Onestini chiamato in studio da Alfonso Signorini

Luca Onestini è stato poi chiamato in studio da Alfonso Signorini per uno scontro con Soleil Sorge: "Smetti di parlare di me, amore". Soleil: "Amore, non mi ci chiami. Mi chiami, Liana. Perché ti ho dato l'ennesimo modo di emergere. Fai i soliti saltimbanchi". Luca Onestini spiega: "Tu sei qui per me, non sono io qui per te". Soleil Sorge: "Tu sei un bugiardo pericoloso, proprio come le cose che dici costantemente, tu lo sei un bugiardo pericoloso". Purtroppo, però, i due si parlano sopra e non si arriva a comprendere il senso ultimo di questo momento. Arriva, infine, Alfonso Signorini: "Vogliamo lasciarci con una parola buona?". Luca Onestini spiega: "Per me, lei non esiste".