Grande Fratello Vip 2022, nessun eliminato: nominati sei concorrenti Nella puntata del 17 dicembre, la ventitreesima, non c’è stato nessun eliminato. Ci sono ben sei concorrenti in nomination: Antonino, Attilio, Charlie, Giaele, Patrizia e Sarah.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello Vip prosegue la sua rotta. Nella puntata del 17 dicembre, la ventitreesima, non c'è stato nessun eliminato. Ci sono state le nomination che alla fine hanno portato questi concorrenti a essere in lizza per l'eliminazione nella prossima puntata. Sono sei: Antonino, Attilio, Charlie, Giaele, Patrizia e Sarah.

Nessun eliminato nella puntata del 17 dicembre

Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria e Sarah erano i quattro vipponi al televoto, in lizza per il titolo di preferito del pubblico di questa settimana. Alla fine, chi ha avuto la meglio sugli altri è stato proprio Daniele Dal Moro che si è commosso: "Non me l'aspettavo". Daniele, per effetto di questa preferenza, sceglie di mandare al televoto Sarah.

Chi sono i concorrenti in nomination

Ma come si è arrivati ai concorrenti in nomination per la puntata del 17 dicembre? Ecco gli esiti delle nomination palesi: Sara nomina Giaele; Alberto nomina Antonino; Giaele nomina Patrizia; George nomina Antonino; Edoardo nomina Antonino; Attilio nomina Charlie; Micol vota Charlie; Charlie vota Attilio; Patrizia nomina Giaele; Nikita vota Antonino; Wilma vota Attilio; Antonino vota Edoardo.

Gli esiti delle nomination segrete porta a un ribaltone. Luca Onestini nomina Antonino Spinalbese. Antonella Fiordelisi nomina Micol. Luca nomina Alberto. Edoardo Tavassi nomina George. Oriana nomina Antonino. Daniele nomina Fabrizia.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 19 dicembre 2022

Nella puntata del GfVip del 19 novembre si è parlato in apertura della borsa da 40mila euro che Paolo Bonolis ha regalato a Sonia Bruganelli. Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di evidenziare l’importanza della borsa in questione. Antonino Spinalbese è convinto di conquistare Ginevra Lamborghini: "Se non le piaccio, le piacerò". La madre di Edoardo Tavassi, Emanuela Fuin, è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip per incontrare il figlio e Micol Incorvaia alla quale ha dato ragione: “Non vedi confidarti con certe persone”. Alfonso Signorini ha fatto sapere ad Attilio Romita che la fidanzata Mimma Fusco non vuole più vederlo: "Non tornare a casa". L'ex mezzobusto Rai è rimasto scioccato. Edoardo Donnamaria versus Antonella Fioredelisi: c'è la marcia indietro di Edoardo, Antonella gestisce e prende tempo.