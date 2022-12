Antonino Spinalbese convinto di conquistare Ginevra Lamborghini: “Se non le piaccio, le piacerò” Al GF Vip si torna sul tema del rapporto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. “Se non le piaccio ancora, le piacerò”, commenta l’ex di Belén Rodriguez. Oriana Marzoli: “Mi fa vomitare”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello Vip si torna a parlare del rapporto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. L’ereditiera continua a non esporsi in merito al rapporto con l’ex compagno di Belén Rodriguez. “Quando ho detto ad Antonino che dovrebbe imparare ad accorgersi delle persone non stavo parlando di me”, ha spiegato Ginevra, sminuendo ancora una volta il rapporto con Spinalbese. Più diretta Oriana Marzoli che in un confessionale ha detto: “Antonino è stato poco uomo. Ha detto che non ho mai sofferto per avere la libertà di comportarsi come vuole. Non è riuscito ad avere niente con Ginevra? Si chiama karma”. Giaele De Donà ha invece sottolineato quanto Antonino sia preso da Ginevra: “Ad Antonino piace molto Ginevra. Lei non so che cosa prova, mi ha detto che è solo amicizia. Se le piacesse, sarei contenta per lei”.

Ginevra Lamborghini: “Con Antonino una bella affinità”

“Se piaccio a Ginevra? Qualora non fosse così, le piacerò. Tra noi, adesso, c’è una sorta di imbarazzo e questo mi ha fatto capire che non si può parlare di amicizia. Almeno per me”, così Antonino si è detto certo di avere una possibilità di conquistare Ginevra che è stata invitata a esporsi da Alfonso Signorini: “Ginevra, non è il caso di essere un po’ più chiara su questo argomento? Credo sia un dovere nei confronti di chi è a casa”. Ma nemmeno in questo caso Lamborghini ha offerto una risposta esaustiva: “Non è un tira e molla. Abbiamo una bella affinità. Ridiamo e scherziamo fino alle 5 del mattino. Non saprei come definire il nostro rapporto. Sto bene con lui e lui sta bene con me”. In studio, il commento di Orietta Berti: “Ginevra, ha un fidanzato ma Antonino non le è indifferente. Non vuole dargli un dispiacere ma non vuole nemmeno rompere il rapporto con il ragazzo che ha fuori”.

Giaele De Donà: “Non ho mai visto Antonino tanto preso”

“Non ho mai visto Antonino così e credo che anche Ginevra sia interessata. Lo cerca spesso, si abbracciano”, ha fornito la sua benedizione Giaele. Signorini ha quindi fatto una domanda a Spinalbese: “Se Ginevra non avesse dovuto lasciare la Casa, le cose sarebbero andate diversamente?”. “Non avrei commesso così tanti errori. Con Giaele avrei sicuramente approfondito il rapporto. Con Oriana? Ci pentiamo tutti e due”, ha aggiunto Antonino. Oriana ha reagito malissimo: “Mi viene da vomitare ogni volta che lo ascolto. Fino a lunedì, avevamo un rapporto di amicizia. Dal momento in cui lei è entrata, non esisto più, sono diventata trasparente”. “Abbiamo avuto una piccola discussione che ho cercato per stare con Ginevra”, ha ammesso Antonino in un’uscita di pessimo gusto, come sottolineato da Sonia Bruganelli.