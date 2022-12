Antonino Spinalbese su Ginevra: “Sono riuscito nel mio intento, dovrò dire la verità a Signorini” Antonino Spinalbese dopo aver scoperto che Ginevra Lamborghini non è single ha parlato in giardino con Daniele Dal Moro. “Lei andrà via lunedì, io sono riuscito nel mio intento, ce l’ho fatta. Ci tengo, così come ci tengo a lei (riferendosi a Giaele, ndr). Sabato dovrò dire la verità ad Alfonso”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonino Spinalbese dopo aver scoperto da Attilio Romita che Ginevra Lamborghini è ancora fidanzata, ha cambiato atteggiamento con la sua inquilina, in Casa solo per una settimana. Ieri sera l'hair stylist è venuto a conoscenza del retroscena sulla vita privata della cantante ed è apparso visibilmente turbato: in serata poi ha confessato a Daniele Dal Moro di essere "riuscito nel suo intento" e che "sabato dovrà dire la verità ad Alfonso Signorini".

Le parole di Antonino Spinalbese dopo aver scoperto che Ginevra è ancora fidanzata

Ginevra Lamborghini è ancora fidanzata ma Antonino Spinalbese lo ha scoperto soltanto ieri sera. Lo sospettava, ha confessato, ma le rivelazioni di Attilio Romita sono state per lui come una doccia fredda. Dopo l'aperitivo nella casa del GF Vip si è riunito con alcuni Vip per commentare il suo rapporto con la cantante. "Lei andrà via lunedì, io sono riuscito nel mio intento, ce l'ho fatta. Ci tengo, così come ci tengo a lei (riferendosi a Giaele, ndr). Non è semplice, sabato dovrò dirgli la verità ad Alfonso, come ho sempre fatto" sono state le sue parole contenute nel video condiviso dalla pagina Instagram "antoninoginevra", che hanno acceso la curiosità nei telespettatori: "Quale sarebbe la verità? Sabato mettono un punto alla ship?" ha chiesto un utente su Twitter. Antonino Spinalbese con le sue parole pare abbia smentito il suo reale interesse per la Lamborghini che considererebbe forse solo come un'amica.

Spinalbese ha poi chiesto a Micol, Daniele, Tavassi e Giaele cosa pensassero della Lamborghini. "Io ho visto che quando lei è entrata tu sei apparso felice, lei dopo essere ritornata non si è concentrata solo su di te e questa cosa tu l'hai percepita. La sua presenza qui dentro ha risvegliato in te alcune cose", il commento della Incorvaia alla quale l'hair stylist ha risposto "Zero". "C'era alchimia tra voi, c'è ancora. Lei ti piaceva per determinate cose, torna qui dentro e ti mette alla prova" ha continuato Daniele Dal Moro, poi ha preso la parola Edoardo Tavassi: "Avete una forte attrazione ma alcune cose vi bloccano, dovresti ascoltare cosa ha detto tua sorella. Da fuori c'è una visione più razionale, lei è anche fidanzata".

Leggi anche Riccardo Fogli a rischio squalifica: la bestemmia nel suo primo giorno al GF Vip

"I GinTonic si allontanano"

Questa mattina i due, secondo il racconto dei telespettatori, sarebbero apparsi più distanti del solito. Mentre lei avrebbe tentato un contatto fisico, lui si sarebbe scansato. Poi un altro utente ha scritto "Ginevra che scappa da Antonino, ha paura". Soltanto pochi minuti fa si sono trovati insieme in veranda, le telecamere li hanno ripresi mentre chiacchieravano.