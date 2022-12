Gf Vip, marcia indietro di Edoardo Donnamaria : “Amo Antonella”, Fiordelisi: “Voglio stare sola” Marcia indietro di Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. “Sono ancora innamorato di lei, purtroppo”, ha ammesso il concorrente. Ma l’influencer lo ha frenato: “Voglio stare da sola”.

Nuova marcia indietro di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip. Il volto di Forum, messo di fronte alla rottura con Antonella Fiordelisi, non è riuscito a mantenere fede al proposito di chiudere quella storia d’amore. “Il vostro era un amore vero. Avete vissuto insieme a noi momenti che ognuno di noi vive quotidianamente con la persona che ama. Ci avete lasciati senza parole. So che state soffrendo”, ha introdotto l’argomento Alfonso Signorini, mandando in onda un video che ha riassunto quanto accaduto in settimana. Il filmato è partito con una lamentela di Antonella: “Sa che io ho litigato con Oriana e gioca e scherza con lei”. Giaele De Donà ha aggiunto: “Lei ne ha fatte di ogni per far rosicare Edoardo”. Quindi, Donnamaria ha spiegato il motivo del suo malessere: “Si è messa col perizoma di fuori a fare la scema davanti ad Antonino. Io alzo le mani”.

“Antonella, tu sei stata accusata da Edoardo di imitare Oriana con il perizoma, strusciandoti contro Antonino, proprio contro colui dal quale Edoardo ti aveva messo in guardia”, ha aggiunto Signorini ma l’influencer si è difesa: “Era un gioco del Grande Fratello. Per imitare Oriana potevo parlare di estetica e bellezza o avvicinarmi ad Antonino. Sono entrata nel personaggio ma non mi sono strusciata. Non l’ho toccato e non l’ho baciato. Edoardo si è appellato a questo e al fatto che fossi mezza nuda”. Piccato il commento di Oriana: “Era il suo momento, non vedeva l’ora. Ha sempre voluto avere Antonino vicino”.

A difesa di Antonella è arrivato il commento di Sonia Bruganelli: “Oriana, Giaele e Ginevra non so se si rendano conto di quanto sono ridicole. Il loro unico pensiero è in relazione ad Antonino. Giudicano Antonella che, fino a prova contraria, ha avuto con Antonino un rapporto di amicizia. Ginevra è entrata una settimana quando fuori aveva la sua vita, da giocatrice e anche per Antonino. Giaele ha un marito e giudica quello che fa Antonella. Oriana non vede l’ora che arrivi un altro fisicato per poterlo frequentare. Sono ridicole”.

Quando Alfonso ha chiesto ad Antonella se fosse ancora innamorata di Edoardo, ha risposto: “Mi sento innamorata ma negli ultimi giorni lui si è fatto condizionare dagli altri, era diverso nei miei confronti. Non mi cercava, sembrava complice degli altri che parlano di me. Lo amo ancora? Sì, ma voglio usare la testa e stare da sola. Mi sono sentita mancare di rispetto. Mentre una persona mi imitava, invece di arrabbiarsi come avrebbe fatto una settimana fa, era complice nel prendermi in giro. Io per lui ho preso delle decisioni importanti, ho allontanato un amico che era anche un ex e quando Oriana mi prendeva in giro lui rideva. Quindi adesso voglio fare un passo indietro. Non mi ama più, me ne sono accorta dagli atteggiamenti”. Ma Donnamaria ha negato: “Penso di essere innamorato di Antonella da quando lei aveva ancora paura di baciarmi perché non so che tipo di situazione avesse fuori. Questi giorni in cui sono stato lontano sono stati una conferma di quello che provo per lei. Sono stato male purtroppo, e avrei preferito stare meglio e pensare di avere visto troppo più in là. Purtroppo sono innamorato di lei”.