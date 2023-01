Andrea Crisanti: “Falsi vaccini Madame? Andrebbe esclusa da Sanremo” Il virologo e senatore del Pd interviene sulla questione Madame e il presunto caso di falso vaccino, dicendosi contrario alla sua partecipazione a Sanremo: “È grave, è un problema di menzogne”. E su Zelensky all’Ariston: “Se lo poteva risparmiare”.

A cura di Andrea Parrella

Le indagini sui presunti falsi vaccini in cui è coinvolta Madame saranno un tema fino all'inizio del prossimo Festival di Sanremo. A parlarne, in queste ore, è stato il virologo e senatore del Pd Andrea Crisanti, che intervenendo nel corso del programma radio Un Giorno da Pecora ha attaccato Amadeus e l'organizzazione del Festival: “È grave, secondo me dovrebbe essere esclusa da Sanremo come lo fu Djokovic nel tennis, è un problema di menzogne, una questione di civiltà e di esempio. Non so se questo si configura come un reato ma eticamente non è accettabile”.

Quello di Madame non è il solo aspetto di Sanremo sul quale Crisanti si mostra critico. Anche l'intervento del presidente ucraino Zelensky è un elemento che non approva: "Secondo me Zelensky se lo poteva risparmiare, trivializzare una cosa così drammatica non mi sembra il caso”. E’ un modo per parlare ad una platea ampia. “A mio avviso la sua presenza a Sanremo è impropria, poteva parlare al Parlamento, lo trovo inappropriato”.

Le parole di Amadeus su Madame a Sanremo 2023

Una questione, quella di Madame, su cui Amadeus si è detto sin dal principio convinto di non dover intervenirein alcun modo: "C’è un’indagine in corso, finché uno non è dichiarato colpevole a mio avviso è innocente, ad oggi Madame è in gara, poi vediamo cosa succede da qui al Festival, ma spero nulla, perché sarebbe un peccato per il pubblico non sentire la canzone di Madame".

Le indagini in corso su Madame

È difficile ipotizzare, quindi, che si possa arrivare ad una risoluzione dell'indagine prima dell'inizio del Festival, ragion per cui è probabile che la cantante finisca per esibirsi, senza che vi siano ripercussioni. C'è da dire, inoltre, come riportato sulle pagine del Corriere, che Madame non ha stipulato un contratto con la Rai, ciò significa che non è tenuta a sottostare al codice etico dell'azienda che a sua volta, quindi, non può arrogarsi il diritto di allontanarla dalla manifestazione canora. Nell'eventualità di una possibile colpevolezza, quindi, la decisione finale spetterebbe comunque ad Amadeus, in quanto direttore artistico del Festival. La cantante è coinvolta, insieme alla tennista Camila Giorgi, nell'indagine che lo scorso febbraio aveva portato all'arresto di tre persone di cui due medici, che avrebbero finto di vaccinare dei pazienti per far ottenere loro il green pass. Tra loro ci sarebbero anche l'artista e l'atleta.