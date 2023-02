Leo Gassmann lascia in camerino la canotta bianca, per la serata dei duetti indossa lo smanicato nero Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2023, quella dedicata ai duetti, Leo Gassmann si è esibito con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo. Il motivo per cui era tra gli artisti più attesi della puntata? Ha fatto parlare di lui per le sue scelte di stile.

Siamo arrivati alla puntata più attesa del Festival di Sanremo 2023, quella dedicata ai duetti. Al di là di Chiara Francini, la co-conduttrice dall'animo ironico e irriverente che Amadeus ha voluto fortemente al suo fianco, i veri protagonisti della serata sono gli ospiti che accompagnano i Big in gara. Tutti hanno portato la cover di uno dei successi dagli anni '60 ai 2000, dando vita a esibizioni uniche e spettacolari. Ad aver attirato tutti i riflettori su di sé questa sera è stato Leo Gassmann, che si è esibito con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo in un medley di Bennato. Il motivo per cui si parla di lui? Aveva tutti gli occhi puntati addosso per la sua scelta di stile.

Cosa è successo con il look di Leo Gassmann

Leo Gassmann è tra i Big in gara del Festival di Sanremo 2023, al quale partecipa con il brano inedito Terzo Cuore. Qualche mese fa aveva dato il via alla sua esperienza con un audace look dall'animo genderless, poi, una volta arrivato al Festival, ha lasciato spazio all'eleganza e al glamour con dei completi su misura dal taglio classico in total black. Durante la terza serata, però, qualcosa è andato storto ed è apparso sul palco in pantaloni e canottiera (tutto firmato Givenchy). Poco dopo l'apparizione sul palco, la stylist che lo segue, Stefania Sciortino, ha condiviso un messaggio sui social per dissociarsi dalla sua scelta di stile, sottolineando che non avrebbe mai mandato un artista all'Ariston in canottiera. Gassmann, intanto, si è "difeso" dicendo che aveva tolto la giacca perché logata e dunque "vietata" sul palcoscenico sanremese.

Il look di Leo Gassman per la serata dei duetti

Sarà perché ha ricevuto complimenti per i suoi muscoli scolpiti o perché semplicemente vuole puntare sulla comodità, ma la cosa certa è che Leo Gassmann ha lasciato ancora una volta le braccia nude a Sanremo. Per la serata delle cover ha scelto un outfit total black firmato Neil Barrett con pantaloni classici abbinati a uno smanicato di lana, un modello a girocollo ma con un mini cut-out sul collo. Scarpe classiche, ricci vaporosi e sorriso stampato sul volto: Leo Gassmann è uno dei più stilosi di questa edizione del Festival (anche se in fatto di look ha fatto di testa sua).