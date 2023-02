Fedez porta Leone a Sanremo con gli smoking coordinati: “Pronto per spaccare l’Ariston” Fedez torna sul palco dell’Ariston a due anni di distanza dal trionfo con Francesca Michielin. Poco prima dell’esibizione con gli Articolo 31 ha anticipato il look sui social, posando in coordinato col piccolo Leone.

Fedez è tra i grandi protagonisti della 73esima edizione del Festival di Sanremo anche se non è tra i Big in gara. Sua moglie Chiara Ferragni è la co-conduttrice di due serate, mentre lui presenta Muschio Selvaggio, il podcast sbarcato su Rai 2 che conduce in coppia con Luis Sal. Come se non bastasse, si è esibito sulla Costa Smeralda durante la serata inaugurale, anche se la sua performance più attesa è quella con gli Articolo 31 durante la serata delle cover. Poco prima dell'apparizione sul palco dell'Ariston il rapper si è servito dei social per anticipare il suo look ma la cosa particolare è che lo ha fatto con delle foto di coppia con il figlio Leone: ecco gli adorabili completi mini-me di papà e figlio.

Fedez posa con Leone prima di Sanremo

Lo avevamo lasciato sulla nave Costa Smeralda in total black alle prese col suo rap "non autorizzato", ora Fedez è pronto per tornare sul palco dell'Ariston a due anni dal secondo posto con Francesca Michielin. Cosa indosserà? Lo ha anticipato sui social, dove ha condiviso delle adorabili foto con il piccolo Leone. I due sfoggiano dei completi custom total black con reveré di satin realizzati appositamente per loro da Maria Grazia Chiuri di Dior, la stilista che ha firmato anche i look della Ferragni durante la prima serata sanremese. L'unico dettaglio che differenzia papà e figlio? Il bimbo ha il papillon e non indossa il panciotto, mentre il papà è super elegante con gilet e cravatta sottile.

"Io e il mio ometto", la dedica di Fedez al figlio

Gli scatti genitore-figlio con degli outfit iconici non sono una novità in casa Ferragnez, Chiara lo aveva già fatto con la piccola Vittoria per spiegare il significato del suo abito-gabbia sanremese. Ora Fedez ha riproposto l'idea, dando prova del fatto che i figli sono sempre nei suoi pensieri anche quando si trova lontano per motivi lavorativi. Nella didascalia ha scritto: "Io e il mio ometto. Pronto per spaccare l’Ariston". A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche minuto per godersi la sua performance sul palcoscenico del Festival.