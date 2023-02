Fedez a Sanremo fa il tifo per Chiara Ferragni e le dedica la T-shirt Fedez e sua moglie sono arrivati a Sanremo. Il rapper è il primo fan di Chiara Ferragni, quest’anno conduttrice della kermesse.

A cura di Giusy Dente

Il momento tanto atteso è vicino: quella di stasera non sarà soltanto la serata inaugurale del 73esimo Festival di Sanremo, ma anche quella del debutto di Chiara Ferragni. L'influencer è stata scelta come conduttrice per due momenti chiave della kermesse canora: l'apertura e la chiusura (quella di sabato 11 febbraio). L'imprenditrice è già giunta in città e con lei c'è anche Fedez, a sua volta coinvolto in questa edizione della gara canora.

Fedez arriva a Sanremo

Fedez è da poco arrivato a Sanremo, sfoggiando un look total denim da skater. Il rapper ha un duplice ruolo quest'anno al Festival. È lì con la squadra di Muschio Selvaggio: il format verrà eccezionalmente trasmesso da Sanremo in questi giorni. Ma salirà anche sul palco dell'Ariston nella serata delle cover, per duettare con gli Articolo 31. Il rapper è arrivato in città sfoggiando un look denim da skater. Lui e Chiara Ferragni vivranno separati in questi giorni. L'imprenditrice alloggia in una splendida location sul mare meravigliosa, Villa Dendi. La lussuosa dimora si trova nel comune di Cipressa, a venti minuti da Sanremo: offre agli ospiti piscina, campo da tennis, palestra e parcheggio-eliporto. Fedez, invece, alloggia col team di Muschio Selvaggio.

Fedez sostiene Chiara Ferragni

In questi prime ore a Sanremo, Fedez e i suoi sono già alle prese con le prime interviste di Muschio Selvaggio. Il rapper è in giro per la città per fare domande ai passanti, ai turisti, ai cittadini. Ha già svelato che il primo ospite "famoso" del podcast sarà Marco Mengoni, ma forse qualcosa bolle in pentola anche con un altro volto amatissimo dal pubblico sanremese: Beppe Vessicchio!

Il direttore d'orchestra quest’anno non accompagna alcun artista in gara, è preso da altri progetti: chissà che qualcuno non riguardi proprio Fedez e i suoi. Il rapper ha condiviso con lui alcuni scatti, in cui tra l'altro indossa una T-shirt personalizzata che la dice lunga. La maglietta grigia ha sul davanti una foto gigante di Chiara Ferragni, con il suo nome scritto in rosa. Il 33enne è fiero di sua moglie e non manca mai di farle sentire il suo supporto e la sua vicinanza.