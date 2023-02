Fedez arriva a Sanremo con la giacca di jeans: cosa c’è scritto sopra Fedez torna a Sanremo, ma stavolta non sarà sul palco: alla vigilia del Festival sfoggia un look da skater con t-shirt e giacca di jeans, nonostante il freddo di febbraio.

A cura di Beatrice Manca

A meno di un giorno dall'inizio del Festival di Sanremo, il rapper Fedez è arrivato nella città dei fiori insieme ai colleghi del programma Muschio Selvaggio, registrato per l'occasione ‘in trasferta'. Nonostante il freddo di questi giorni, Fedez ha sfoggiato un perfetto look streetwear con giacca di jeans, t-shirt e sneakers. La prima tappa? Ovviamente un bacio alla moglie Chiara Ferragni!

Fedez e il look da skater a Sanremo

Fedez torna a Sanremo ma questa volta non sarà sul palco, quindi è partito con un bagaglio ‘leggero': ha mostrato ai follower la valigia, preparata il mattino stesso, ed è arrivato il Liguria sfoggiando una semplice t-shirt grigia, un paio di jeans neri aderenti e sneakers Nike. Nonostante il freddo Fedez ha completato il look da skater con una giacca in jeans con cappuccio nero e toppe colorate applicate a mo' di graffiti, su cui si legge: "Gods from outer space" e "Evil Reigns".

Fedez a Sanremo

Fedez e Chiara Ferragni insieme a Sanremo

Appena arrivato, Fedez è ovviamente corso dalla moglie Chiara Ferragni, che già da qualche giorno è in Liguria per le prove e alloggia in una grande villa con piscina a sfioro. Sarà proprio lei, infatti, ad affiancare Amadeus nella serata inaugurale del Festival: l'emozione cresce e la co-conduttrice si è regalata un momento di coccole e serenità con il marito. I figli Leone e Vittoria, intanto, sono con la nonna Marina Di Guardo in montagna.

Fedez a Sanremo con la giacca di jeans

L'incontro è all'insegna dello stile casual: giacca di jeans per lui, tuta a trecce color panna per lei. Chiara Ferragni si rilassa con un completo coordinato in maglia – la tendenza dell'inverno 2023 – e pantofole pelose tra un evento e l'altro. Un ultimo momento ‘casalingo' prima di debuttare sul palco vestita con abiti da favola.