Dove alloggia Chiara Ferragni a Sanremo e quanto costa la maxi villa con piscina a sfioro Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, accanto ad Amadeus, nella prima e ultima serata e per l’occasione ha preso una villa sul mare in Liguria.

È arrivata la tanto attesa settimana del Festival di Sanremo 2023 e Chiara Ferragni si è trasferita in Liguria da Milano per seguire al meglio la più importante kermesse canora italiana. La nota influencer è co-conduttrice sul palco dell'Ariston, insieme ad Amadeus, nelle serate di martedì 7 e di sabato 11 febbraio 2023. Per l'occasione i Ferragnez hanno scelto di alloggiare in una villa mozzafiato vicino alla città di Sanremo, vediamo dove si trova e quanto costa la lussuosa abitazione di Chiara Ferragni durante il Festival.

Chiara Ferragni è arrivata domenica 5 febbraio 2023 in Liguria con la famiglia. In occasione del Festival di Sanremo, per cui presenterà insieme ad Amadeus e Gianni Morandi, la prima e ultima serata all'Ariston, la nota influencer ha preso una villa sul mare meravigliosa. Si tratta di Villa Dendi, nel comune di Cipressa, a venti minuti da Sanremo e a 35 minuti da Montecarlo.

Com'è fatta la villa di Chiara Ferragni per il festival di Sanremo 2023

Villa Dendi è una proprietà di 700 metri quadrati, con otto camere da letto, tre cucine, otto bagni e vari saloni. La lussuosa dimora è circondata da un giardino di 30.000 metri quadrati di macchia mediterranea e 2.600 metri quadrati di prato inglese, con uliveti, cactus e ginestre.

La villa di Chiara Ferragni durante il Festival di Sanremo 2023 è caratterizzata da una piscina a sfioro con acqua salata e vista sulla costa Ligure e fino alla Corsica. In casa c'è una mini-piscina e una sala idromassaggio. La dimora offre ai propri ospiti anche un campo da tennis, una palestra e un parcheggio che può essere usato come eliporto.

Quanto costa la villa di Chiara Ferragni per il Festival di Sanremo 2023

Villa Dendi è frequentata spesso da star dello spettacolo italiano e durante il Festival di Sanremo 2023 Chiara ferragni con la famiglia alloggerà in questa meravigliosa proprietà. La villa è in vendita presso Sotheby's a 5 milioni di euro ma può essere noleggiata al costo di 6.000 euro al giorno.