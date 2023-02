Baby Vittoria con l’abito rosso da principessa: “Ha messo la prima cosa che ha visto, casual” Mentre Chiara Ferragni e Fedez sono a Sanremo, Leone e la sorellina Vittoria si godono qualche giorno con la nonna e gli zii in montagna (sempre con stile!)

A cura di Beatrice Manca

Mentre Chiara Ferragni è a Sanremo per il debutto da co-conduttrice e Fedez ha ‘traferito' il suo programma Muschio Selvaggio nella città dei fiori, i piccoli Leone e Vittoria sono con la nonna Marina Di Guardo e la zia Francesca Ferragni, che si è regalata un weekend di relax dopo aver scelto l'abito da sposa. I figli della coppia trascorrono il fine settimana in montagna, godendosi una vacanza in alta quota all'insegna delle coccole e dello stile: la piccola Vittoria ha salutato la mamma con un abito da vera principessa.

Cosa faranno Leone e Vittoria durante Sanremo 2023

Chiara Ferragni si è già trasferita a Sanremo: la kermesse inizierà martedì, ma questi giorni sono fitti di prove e ultimi ritocchi. Prima della partenza ha passato una giornata con i figli, giocando e scattando alcune foto di famiglia in versione cozy. Un piccolo rituale per tenere lontana l'emozione: la co-conduttrice ha portato con sé i disegni con cui i figli le auguravano in bocca al lupo e li ha disposti in un angolino portafortuna. Mentre il marito Fedez sarà con lei, registrando il podcast Muschio Selvaggio direttamente dal Festival, i bambini sembra che resteranno con la nonna: salvo viaggi dell'ultimo minuto verso la Liguria, Leone e Vittoria si godono un lungo weekend in montagna, ospiti di un resort di lusso. Con loro c'è anche il cuginetto Edoardo, il figlio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Non sappiamo se torneranno a Milano prima di martedì, data di inizio del Festival, ma una cosa è certa: saranno prontissimi ad applaudire la mamma in tv quando scenderà le scale dell'Ariston!

Vittoria Lucia Ferragni

Vittoria è "casual" con l'abito rosso

Intanto Marina Di Guardo fa compagnia virtualmente alla figlia mandandole video e storie dei suoi bambini in albergo. Vittoria, in particolare, ha rubato il cuore dei fan con un vestito rosso con corpetto a nido d'ape e gonna a ruota, i codini e le calze coordinate, suscitando un sorriso da parte di Marina Di Guardo: "Vitto si è messa la prima cosa che ha pensato di indossare in maniera molto casual – scherza la nonna mostrando ai fan la bimba che volteggia nell'abito rosso – cosa ne dite?". Una cosa è certa: la bambina, che sta per compiere due anni, ha ereditato la passione per la madre per i vestiti. Carriera nella moda all'orizzonte?