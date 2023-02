Fedez ospite a Sanremo con il cappotto di pelle per il rap “non autorizzato” Fedez si è esibito per il pubblico sanremese, puntando su un look total black.

A cura di Giusy Dente

Anche Fedez è da alcuni giorni a Sanremo e non soltanto per sostenere sua moglie, alle prese con la conduzione della prima serata. Il rapper è in città anche per Muschio Selvaggio: il podcast di interviste, molto famoso in rete, per l'occasione è sbarcato su Rai 2 e Rai Play. Ma non è tutto. Fedez è coinvolto in questa edizione della kermesse anche in un'altra veste, quella di cantante. Venerdì, nella serata delle cover, si esibirà assieme agli Articolo 31. Si aggiunge a tutto questo l'esibizione di mercoledì 8 febbraio sulla Costa Smeralda. Fedez è uno degli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2023, assieme ai Black Eyed Peas, al comico Angelo Duro, all'attore Francesco Arca.

Francesco Renga, Nek e Fedez: sono le tre esibizioni della seconda serata del Festival di Sanremo 2023, direttamente dalla Costa Smeralda. È infatti stato allestito un palco sulla nave da crociera ancorata davanti al porto di Sanremo. Per l'esibizione da solista Fedez ha scelto di cimentarsi con un freestyle prodotto da Salmo. "Posso solo dire che è tosto" ha anticipato alcuni giorni fa. Il brano si intitola "Problemi con tutti" ed è stato preceduto da un altro brano rap che non aveva annunciato. Si è preso tutte le responsabilità del testo, specificando di non aver avuto l'approvazione per proporlo al pubblico. "Il testo di questa canzone non era stato enunciato allo staff della Rai qui presente e voglio assumermi la piena responsabilità di questo": queste le sue parole al termine dell'esibizione.

Mentre Chiara Ferragni per la conduzione della prima serata del Festival di Sanremo 2023 si è affidata a Dior, Fedez ha puntato su un'altra Maison. Il rapper si è esibito sul palco della nave da crociera indossando una creazione della collezione SS23 Prada. Ha scelto un look total black, con trench di pelle e sneaker.