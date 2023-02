Giorgia ed Elisa fanno risplendere l’Ariston con la voce e i look meravigliosi Tra i duetti più attesi della quarta serata del Festival di Sanremo 2023 c’era quello di Giorgia ed Elisa, che si sono esibite in un medley dei loro pezzi Luce e Di sole e d’azzurro. La performance non ha deluso le aspettative dei fan ed è stata letteralmente spettacolare: ecco cosa hanno indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La serata delle cover è ogni anno la più attesa del Festival di Sanremo e in questo 2023 è davvero scoppiettante. I protagonisti della puntata non sono solo i Big in gara ma anche gli ospiti speciali che calcano il palcoscenico dell’Ariston al loro fianco per degli esclusivi duetti. Tra le performance più spettacolari c'è stata quella di Giorgia, che in questa serata speciale ha voluto al suo fianco un’altra grande voce della musica italiana: Elisa (che proprio lo scorso anno era salita sul podio sanremese). Se alla kermesse canora la cantante partecipa con il brano Parole dette male, per il duetto con la collega si è esibita in un medley delle hit Luce e Di sole e d’azzurro. Le due hanno dato prova di non avere assolutamente rivali quando si parla di talento e di acuti e, per un’occasione tanto speciale, non hanno rinunciato allo stile: ecco i look che hanno sfoggiato per la performance di coppia.

Giorgia col tailleur per il duetto con Elisa

Per il duetto con Elisa Giorgia si è rivolta ancora una volta alla Maison Dior guidata da Maria Grazia Chiuri che, dopo la tutina blu elettrico del debutto, per lei ha realizzato un elegante e sofisticato tailleur blu notte. La giacca è avvitata e doppiopetto (ma con i bottoni nascosti), mentre i pantaloni sono palazzo, così ampi da coprire anche le scarpe. La cantante ha tenuto i capelli sciolti col ciuffo frontale leggermente ondulato, mentre per quanto riguarda il make-up ha scelto dei colori estremamente naturali. Niente gioielli ad eccezione di alcuni anelli sulla mano destra: Giorgia ha fatto trionfare la raffinatezza semplice, portando l'attenzione del pubblico sul suo talento.

Giorgia in Dior, Elisa in Stella McCartney

Il look di Elisa per la serata cover

Dopo aver fatto sognare il pubblico con i suoi eterei abiti bianchi dello scorso anno, Elisa è tornata all'Ariston in nero. Come anticipato dalla stylist Susanna Ausoni, ha puntato sulla Maison Stella McCartney, che ha realizzato per lei un abito custom in viscosa sostenibile ispirato alla collezione Autunno/Inverno 2023-24. È fasciante, con la gonna lunga e lo scollo all'americana decorato con dei micro cristalli silver ricamati a mano. Il motivo per cui ha scelto proprio la stilista britannica? Da sempre sostiene la moda ecosostenibile ed Elisa è particolarmente attenta alla questione green. La cantante tenuto i capelli sciolti e tirati all'indietro, mettendo in risalto il make-up minimal con un tocco di rossetto rosso sulle labbra.

Leggi anche Chiara Ferragni ritira il Telegatto in total black: premiata per il miglior debutto televisivo