Giorgia torna a Sanremo dopo 22 anni: illumina il palco con la tutina blu coperta di cristalli Dopo 22 anni, Giorgia torna in gara a Sanremo. Porta alla kermesse la sua splendida voce e la sua innata eleganza.

A cura di Giusy Dente

Giorgia in Dior

Ne sono passati di anni, per Giorgia, dall'ultima volta sul palco dell'Ariston! La cantante ha vinto l'edizione del 1995 con "Come saprei" e si è classificata seconda nel 2001 con "Di sole e d'azzurro", ma ci sono state anche le partecipazioni del 1994 con "E poi" (quarto posto) e del 1996 con "Strano il mio destino" (anche qui sul podio) Torna quindi in gara dopo ben 22 anni. Al Festival di Sanremo 2023 gareggia col brano "Parole dette male": porta alla kermesse la sua voce melodiosa, il suo talento e la sua innata eleganza.

Giorgia canta ancora a Sanremo

Sul Green Carpet inaugurale del Festival di Sanremo 2023, Giorgia ha sfilato con un look blu notte firmato Dior. La stessa Maison ha firmato anche l'outfit scelto per debuttare sul palco dell'Ariston, dove ha confermato la scelta cromatica. La cantante si è esibita per sesta, regalando tantissime emozioni al pubblico con la sua voce. "Parole dette male" è il racconto nostalgico e malinconico di una relazione passata.

Perché Giorgia è vestita di blu

Con la sua voce ha incantato il pubblico di Sanremo, brillando sul palcoscenico dell'Ariston con una tutina blu tempestata di cristalli firmata Dior. Ha completato l'outfit con stivali stringati col tacco. Giorgia col suo look ha puntato su un colore a lei molto caro. Propio "Blu" infatti è il titolo del nuovo album, in uscita il 17 febbraio.