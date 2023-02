Rosa Chemical con un plug anale a Sanremo: perché ha portato un sex toy nella serata dei duetti Rosa Chemical si è esibito con Rose Villian durante la serata della cover, la quarta del Festival di Sanremo. Sulle note di America di Gianna Nannini ha mostrato un plug anale in camera: qual è il motivo del gesto provocatorio?

A cura di Valeria Paglionico

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata alla sua quarta serata, quella dedicata alle cover, in occasione della quale i 28 Big in gara tornano a esibirsi ma in una versione inedita, ovvero in dei duetti ispirati alle canzoni di successo degli anni '60-2000. Ognuno di loro ha portato sul palco dell'Ariston un ospite speciale per un duetto unico e spettacolare, rendendo così la performance ancora più esclusiva. Rosa Chemical ha scelto di esibirsi sulle note di America di Gianna Nannini al fianco Rose Villian, il dettaglio che non è passato inosservato? Ha ancora una volta provocato il pubblico dell'Ariston mostrando in diretta un plug anale.

I look di Rosa Chemical e Rose Villian

Rosa Chemical si sta rivelando la rivelazione del Festival di Sanremo 2023. Ha portato il suo animo libero all'Ariston, non avendo paura di provocare il pubblico con estrema audacia. Per l'esibizione di coppia con Rose Villian ha puntato sul Moschino, che ha realizzato per lui un completo total black con fibbie e cut-out bondage sul blazer. Rose Villian, invece, è stata vestita dal brand CHB Christian Boaro, che ha realizzato per lei un ensamble nero, in double di lana, composto da un miniabito ed uno shorts. L’effetto finale? La cantante sembrava indossare una corazza, come se volesse nascondere le sue fragilità al mondo esterno.

Rosa Chemical in Moschino, Se Villian in CHB Christian Boaro

Il sex toy di Rosa Chemical a Sanremo

Dopo aver dimostrato di essere il re delle provocazioni nelle scorse serate, Rosa Chemical è riuscito a fare ancora di più durante la puntata dedicata ai duetti. Durante l'esibizione con Rose Villian ha mostrato un plug anale in camera, sorprendendo il pubblico con la sua audacia. Il motivo per cui ha portato con sé un sex toy? Non si tratta del Fantasanremo, semplicemente ha voluto celebrare il testo di America di Gianna Nannini, nel quale si parla indirettamente di autoerotismo. Non sorprende, dunque, che anche l'autrice del brano si sia complimentata con Rosa Chemical al motto di "W il sesso". Cosa avrà in mente ora il cantante per la finale, così da chiudere in gran stile l'esperienza sanremese?