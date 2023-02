Chiara Francini a Sanremo 23: la carriera, l’amore per Frederick Lundqvist e l’appoggio al mondo LGBT Chiara Francini è una delle co-conduttrici al Festival di Sanremo 2023. Attrice e conduttrice, ha 43 anni ed è originaria di Firenze. Nel corso della sua carriera ha spaziato dal piccolo al grande schermo e di recente è stata giudice della prima edizione di Drag Race Italia.

Chiara Francini è una della co-conduttrici al Festival di Sanremo 2023, insieme a Chiara Ferragni, Paola Egonu e Francesca Fagnani. Per la prima volta salirà sul palco dell'Ariston insieme ad Amadeus, direttore artistico della kermesse. Attrice comica, conduttrice televisiva (di recente è stata giudice della prima edizione di Drag Race Italia) e scrittrice, ha 43 anni ed è originaria di Firenze. Quando era adolescente ha frequentato lo stesso liceo di Matteo Renzi. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è fidanzata con Frederick Lundqvist da più di 15 anni.

Chi è Chiara Francini, co-conduttrice a Sanremo 2023

Chiara Francini

Classe 1979, Chiara Francini è nata a Firenze e cresciuta a Campi Bisenzio. Ha frequentato lo stesso liceo del leader di Italia Viva Matteo Renzi e si è laureata in Lettere Moderne, con il massimo dei voti, all'Università di Firenze. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo recitando presso il teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino. Fin da piccola, la giovane attrice soffre di un disturbo che si chiama eritema pudico. "Se mi trovo in una situazione imbarazzante all'improvviso divento rossa nel collo e poi sulle guance", aveva raccontato in una intervista al settimanale DiPiù. Un problema di origine emotiva, che fortunatamente non la colpisce spesso sul lavoro perché "lì ho la situazione sotto controllo", ma molto più spesso nella vita privata: "Negli anni ho imparato a riconoscere le situazioni ‘critiche' e magari le evito, oppure lascio che mi si infiammi la faccia. Sono fatta così, mica posso farci niente".

La carriera di Chiara Francini: attrice, conduttrice televisiva e scrittrice italiana

Nel corso della sua carriera, Chiara Francini ha spaziato dal cinema al piccolo schermo, dopo aver mosso i primi passi in teatro. Tra il 2007 e il 2008 ha recitato in diversi film, come Una moglie bellissima di Leonardo Pieraccioni, Miracolo a Sant'Anna con Spike Lee, poi ancora Maschi contro Femmine e Femmine contro Maschi (2010 e 2011), La peggior settimana della mia vita di Alessandro Genovesi. Per quanto riguarda il piccolo schermo invece, è stata co-conduttrice di Colorado e ha preso parte alla fiction Tutti pazzi per amore 2, interpretando il personaggio di Bea. Non solo: è anche stata giudice della prima edizione di Drag Race Italia, in onda prima su Discovery+ e poi su Real Time, insieme a Tommaso Zorzi. Ha anche scritto tre romanzi, che hanno venduto migliaia di copie: Non parlare con la bocca piena, Mia madre non lo deve sapere e Un anno felice.

Chiara Francini a Drag Race Italia

La storia d'amore tra Chiara Francini e il fidanzato Frederick Lundqvist

Chiara Francini e il fidanzato Frederick Lundqvist

Chiara Francini è fidanzata da 17 anni con Frederick Lundqvist. Svedese, ex calciatore, oggi è titolare di un’impresa di servizi di sicurezza. In una recente intervista a Vanity Fair, l'attrice aveva detto di lui: "È un uomo estremamente ironico, ma anche silenzioso, molto attento, riservatissimo. Viviamo insieme da 16 anni, ma il matrimonio è un giorno in cui ci si sente principessa… però io mi sento principessa tutti i giorni". E a proposito della loro intimità, aveva confessato: "Il sesso? Dopo 17 anni con lo stesso, si tromba davvero poco".

Chiara Francini icona LGBT

L'ultima esperienza di Chiara Francini sul piccolo schermo, nel ruolo di giudice nella prima edizione di Drag Race Italia, l'ha consacrata ancora di più come icona LGBT. Nel programma di Discovery+, l'attrice si è mostrata al pubblico in una versione diversa di se stessa, ma mantenendo quella vicinanza al mondo gay che da diversi anni ormai le appartiene. "Appena arrivata a Roma ho vissuto per tre anni al Circolo di Cultura Omosessuale “Mario Mieli”, ho fatto da madrina al Festival del Cinema Gay di Torino. Quella che sono lo devo alla comunità lgbtq+, ho sempre avuto e frequentato amici che mi hanno nutrito di bellezza e fatta sentire adeguata", aveva raccontato in una intervista rilasciata a Rolling Stones Italian nel 2021.