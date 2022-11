Chiara Francini e il sesso: “Dopo 17 anni sempre con lo stesso uomo, ormai si trom.. poco” Una storia d’amore che non è vissuta sotto i riflettori, a differenza di tanti altri, quella tra Chiara Francini e l’ex calciatore Fredric Lundqvist.

Chiara Francini sempre più protagonista del mondo dello spettacolo, grazie alla presenza come giudice di Drag Race Italia 2. Sembra il programma perfetto per lei, trasgressivo e pieno d'amore. Un format nel quale si respira voglia di vivere. In una intervista recente al Messaggero, l'attrice fiorentina che ha condiviso la scuola con Matteo Renzi ("Faceva il rappresentante d'istituto") racconta il suo rapporto con il sesso: "Dopo diciassette anni con lo stesso uomo, ormai si tromba davvero poco", ha dichiarato l'attrice che sta con l'ex calciatore Fredric Lundqvist, difensore con cinque presenze nella nazionale maggiore svedese.

Le parole di Chiara Francini

Cresciuta a Campi Bisenzio, Chiara Francini è cresciuta nella scuola della "signoria cittadina": "Tutti erano figlio di qualcuno, io al massimo ero na fija de ‘na mignotta". E poi il racconto su Matteo Renzi: "C'era anche lui, faceva il rappresentante d'istituto". Poi il successo, ma senza compromessi: "Non ho mai avuto storie con registi, produttori, attori… Sono tutti egotici".

Sono un'operaia del mondo dello spettacolo. Sto sempre con i piedi per terra e poi non bevo, non fumo. Il sesso? Dopo diciassette anni con lo stesso uomo, ormai si tromba davvero poco.

Chi è Frederick Lundqvist, il fidanzato di Chiara Francini

Chiara Francini, 42 anni, sta con Frederick Lundqvist da diciassette anni. Svedese, ex calciatore, oggi è titolare di un’impresa di servizi di sicurezza. A Vanity Fair aveva raccontato che i due fanno la spola tra la Svezia e l'Italia. E su di lui ha dichiarato: "È un uomo estremamente ironico, ma anche silenzioso, molto attento, riservatissimo. Viviamo insieme da 16 anni, ma il matrimonio è un giorno in cui ci si sente principessa… però io mi sento principessa tutti i giorni". Una storia d'amore che non è vissuta sotto i riflettori, a differenza di tanti altri.