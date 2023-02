Il significato di La fine, la canzone di Nesli e Tiziano Ferro sui sacrifici fatti per la carriera Emma e Lazza nella serata delle cover del 10 febbraio cantano “La fine”, scritta da Nesli, prodotta da Marco Zangirolami nel 2009 e reinterpretata da Tiziano Ferro nel 2013. Il brano è un racconto autobiografico di tutti i sacrifici compiuti dal rapper di Senigallia per arrivare in quel punto della sua carriera, con la speranza che il futuro per lui sia migliore.

Lazza e Emma portano sul palco di Sanremo 2023, durante la serata delle cover che si tiene il 10 febbraio, "La fine" di Nesli. Prodotta da Marco Zangirolami nel 2009, il brano è uno dei più iconici degli anni '10 del 21° secolo perché, dopo il successo raggiunto dal rapper di Senigallia, è stata ripresa e reinterpretata nel 2013 da Tiziano Ferro. Un racconto autobiografico, su quanto Nesli abbia lottato per emergere, un invito a combattere sempre, senza aver paura della fine.

Il significato di La fine

"La fine" è uno dei primi brani rap in grado di riuscire a sfondare nei primi anni 10 nelle radio italiane, grazie alla curata produzione di Marco Zangirolami, che riesce a equilibrare l'anima artistica del cantante di Senigallia, con il tappeto musicale giusto per esaltarlo. Il risultato è un racconto autobiografico di Nesli, che nello stesso brano ricorda tutto il lavoro per arrivare a quel punto della sua carriera, non senza riconoscere anche gli sbagli compiuti. Già dall'incipit del brano si riesce a notare tutto il contrasto tra ciò che ha ottenuto e quanto ha dovuto lasciare Nesli per strada, per arrivare fin lì: "Chiedo scusa a chi ho tradito, e affanculo ogni nemico, che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata". Un ammissione dei propri errori avviene anche nella seconda strofa del brano, con Nesli che ringrazia lassù per aver salvato dai suoi errori peggiori: "E mi son fatto rubare forse gli anni migliori, dalle mie paranoie e da mille altri errori, sono strano lo ammetto, e conto più di un difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: Io ti salvo stavolta, come l'ultima volta". Nell'ultima parte del brano il rapper di Senigallia cerca di pensare al futuro, a ciò che avverrà, con una speranza positiva ai prossimi passi della sua vita: "Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare di nuovo, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole".

Il testo di La fine

Chiedo scusa a chi ho tradito, e affanculo ogni nemico

Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda

E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta

Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata

"Questa vita" ha detto mia madre "figlio mio va vissuta,

Questa vita non guarda in faccia e in faccia al massimo sputa"

Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca

E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca.

Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato,

E sempre incazzato, fino a perdere il fiato

Arriverà la fine, ma non sarà la fine

E come ogni volta ad aspettare e fare mille file

Con il tuo numero in mano e su di te un primo piano

Come un bel film ma che purtroppo non guarderà nessuno.

Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo,

Guardo il mio volto allo specchio ma non saprei disegnarlo

Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita,

Non posso rifarlo e raccontarlo è una gran fatica.

Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani,

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole.

Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani,

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole.

Non mi sembra vero e non lo è mai sembrato

Facile, dolce perché amaro come il passato

Tutto questo mi ha cambiato

E mi son fatto rubare forse gli anni migliori

Dalle mie paranoie e da mille altri errori

Sono strano lo ammetto, e conto più di un difetto

Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto:

"Io ti salvo stavolta, come l'ultima volta".

Quante ne vorrei fare ma poi rimango fermo,

Guardo la vita in foto e già è arrivato un altro inverno,

Non cambio mai su questo mai, distruggo tutto sempre,

Se vi ho deluso chieder scusa non servirà a niente.

Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani,

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole.

Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani,

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole.

Senza parole

Senza parole

Senza parole

Senza parole

Senza parole

Senza parole