Biagio Antonacci a Sanremo 2023, si esibirà con Tananai nella serata dei duetti Biagio Antonacci torna al Festival di Sanremo. L’artista duetterà con Tannai e Don Joe nella serata di venerdì 10 febbraio. Lo stesso Tananai poi poterà in gara un brano scritto da Paolo Antonacci, figlio dell’artista.

Anche Biagio Antonacci sarà al Festival di Sanremo 2023. L'artista si esibirà insieme a Tananai e Don Joe con il brano Vorrei cantare come Biagio, nella serata di venerdì 10 febbraio, dedicata ai duetti.

Biagio Antonacci a Sanremo 2023 a tre anni dall'ultima volta

Nel 2020 Biagio Antonacci è stato super ospite della kermesse: chiamato e voluto da Amadeus, si è esibito con un medley dei suoi più grandi successi, da Iris a Quanto tempo e ancora passando per Liberatemi. A distanza di tre anni, l'artista torna all'Ariston nella serata dei duetti, dove si esibirà insieme al giovane Tananai e a Don Joe, con una versione inedita del brano Vorrei cantare come Biagio.

Tananai in gara con un brano scritto dal figlio di Antonacci

Il legame tra Tananai e Biagio Antonacci, in questa edizione del Festival di Sanremo, non si limita alla serata dei duetti. Il giovane Alberto Cotta Ramusino, vero nome di Tananai, porta infatti in gara il brano Tango, che è stato scritto da Paolo Antonacci, figlio del noto cantautore.

La canzone di Tananai (che l'anno scorso è arrivato ultimo con Sesso Occasionale) parlerà di amore a distanza, come ha raccontato lo stesso artista a Tv Sorrisi e Canzoni, nel numero uscito lo scorso 31 gennaio in cui sono stati svelati i testi delle canzoni in gara: