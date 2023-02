Giorgia ed Elisa a Sanremo 2023: un duetto d’eccezione 22 anni dopo la finale che le vide rivali Elisa e Giorgia, a 22 anni dalla rivalità in finale di Sanremo 2001, saliranno insieme sul palco per la serata delle Cover con gli stessi brani.

A cura di Vincenzo Nasto

Elisa e Giorgia saranno insieme sul palco di Sanremo 2023

Sono passati ormai 22 anni dalla finale del Festival di Sanremo 2001, quando l'allora kermesse condotta da Raffaella Carrà, vide concorrere nelle ultime fasi le due voci più giovani e potenzialmente più talentuose dell'allora scena musicale italiana: Giorgia ed Elisa. Le due concorrenti, salite sul palco dell'Ariston, entrambe con brani firmati da Zucchero Fornaciari, diedero vita a una bagarre finale che vide la vittoria dell'esordiente Elisa con il brano "Luce (Tramonti a nord est). Il singolo si prese la testa del podio, mentre "Di sole e d'azzurro" di Giorgia si prese il secondo posto, mentre al terzo si classificarono i Matia Bazar con "Questa nostra grande storia d'amore". Chi avrebbe voluto la nascita di una faida, vide solo la nascita di un grande rapporto lavorativo, ma soprattutto di un futuro luminoso per entrambe le cantanti, che si esibiranno assieme sul palco di Sanremo 2023 il prossimo venerdì 10 febbraio, durante la serata delle Cover, con un medley dei due brani proposti 22 anni fa.

Il successo di Di sole e d'azzurro e Luce dopo Sanremo 2001

Ma che futuro hanno avuto i due brani del Festival di Sanremo 2001? Partendo da "Di sole e d'azzurro" di Giorgia, il brano ha ricevuto un grande plauso dal pubblico e dalla critica. Composto dai testi di Zucchero e dalle musiche di Matteo Saggese e Mino Vergnaghi, il brano divenne uno dei cavalli di battaglia della cantante romana, che lo tradusse anche in inglese con il titolo "With You". La canzone negli anni ha raggiunto un livello di cult anche per la sua difficoltà interpretativa, rendendo chiaro al pubblico le incredibili capacità vocali della cantante. Stesso destino per "Luce ((tramonti a nord est)" di Elisa: si tratta della prima canzone pubblicata in italiano dalla cantante. Oltre alla vittoria della competizione Big, Elisa in quell'edizione sanremese conquistò il premio della Critica Mia Martini, il premio Volare per la miglior interpretazione, il premio Radio e Tv, il premio Autori e il premio alla miglior interprete del Festival.

Giorgia ed Elisa insieme sul palco

Ma dopo aver gareggiato nella finale del Festival di Sanremo 2001, le carriere di Giorgia ed Elisa si sono incontrate più volte, soprattutto per eventi dal forte valore sociale. Basta fare un salto al 21 giugno 2009, quando allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, in una serata organizzata da Laura Pausini e Fiorella Mannoia, le due cantanti si esibirono nel concerto "Amiche per l'Abbruzzo" dopo il terremoto dell'Aquila. Le due autrici si esibirono insieme con un medley composto da "E poi" di Giorgia e "Heaven out of hell" di Elisa. Solo qualche anno più tardi, nel 2017, per il ventennale della carriera di Elisa, le due cantarono insieme proprio il duetto di "Luce (Tramonti da Nord-est)". L'ultima volta invece, al concerto "Una. Nessuna. Centomila", organizzato con le colleghe Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Emma Marrone. L'evento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, tenutosi a giugno 2022 a Campovolo, è stata l'ultima occasione per vederle assieme sul palco, in attesa del prossimo 10 febbraio.

Il ritorno di Giorgia ed Elisa a Sanremo 2023

Quel giorno farà ritornare indietro le lancette dell'orologio, con le due cantanti che si esibiranno con un medley sul palco composto proprio dai due brani in gara nel Festival di Sanremo 2001. Giorgia infatti sarà affiancata da Elisa per cantante "Di sole e d'azzurro" inizialmente, per poi lanciarsi in "Luce (tramonti a Nord-est)". Quasi a sancire una rivalità mai esistita, anzi un rapporto umano sempre più profondo, le due cantanti potrebbero dare vita a un'esibizione dall'effetto nostalgico, un viaggio nella storia della musica italiana, attraverso due delle interpreti più importanti degli ultimi 20 anni. Solo l'anno scorso Elisa aveva partecipato al Festival con "O forse sei tu", brano che si è fermato solo al secondo posto, dietro i vincitori Blanco e Mahmood con "Brividi".