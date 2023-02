Sanremo 2023, le pagelle della quarta serata: i voti a cover e duetti Siamo arrivati alla serata delle cover e dei duetti. Ecco le pagelle della quarta serata del Festival di Sanremo 2023.

A cura di Francesco Raiola

Elodie e Big Mama (LaPresse)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Siamo arrivati alla quarta serata del Festival di Sanremo, quella dei duetti. Dopo aver ascoltato due volte tutti i Big in gara e aver visto anche le varie votazioni, con Marco Mengoni in testa, seguito da Ultimo e da Mr Rain tocca ai 28 Big, che si esibiranno in quella che è una delle serate più divertenti della competizione, quella in cui ogni cantante si fa accompagnare da un ospite per cantare una canzoni italiane del repertorio dai '60 ai 2000. Questa sera gli artisti saranno votati sia dal televoto che dalla giuria demoscopica e dalla sala stampa. Ecco le pagelle della quarta serata.

Ariete con Sangiovanni – Centro di gravità permanente 4.5

Bello che Ariete abbia scelto di rendere omaggio a Battiato. Peccato che questa esibizione sia stata praticamente distrutta fin dal principio da Sangiovanni.

Will con Michele Zarrillo – Cinque giorni 4

Con tutto il bene per questa canzone, il perché Will abbia scelto questa canzone per le cover resta un mistero. Ne resta affossato, purtroppo, nonostante il piano.

Leggi anche Chiara Ferragni ritira il Telegatto in total black: premiata per il miglior debutto televisivo

Elodie e BigMama – American Woman 7

Elodie e Big Mama rialzano l'asticella con questa American Woman. Bella la scelta di Elodie di portare con sé la rapper irpina, grintosissime.

Olly con Lorella Cuccarini – La notte vola 6

Bella la scelta di Olly, che si gioca la carta dell'effetto nostalgia ma in stile dance, con Lorella Cuccarini in grandissimo spolvero. Forse l'effetto è un po' troppo tamarro, ma vabbè, in questa serata un po' trashona, gliela perdoniamo.

Ultimo con Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti 6.5

Ultimo si gioca una grande carta, un'accoppiata che più nazional-popolare non si può. L'autore di Alba si siede al piano e rende omaggio a uno dei grandi nomi della musica italiana che però si scorda le parole della sua canzone, perdendosi anche il gobbo. Un rigore a porta vuota, comunque.

Lazza con Emma e Laura Marzadori – La Fine 8

Bella questa versione de La Fine con Emma che accompagna perfettamente Lazza. Intensa grazie anche al violino di Laura marzadori. Bella la chiusura con il rapper al piano abbracciato da Emma.

Tananai con Don Joe – Vorrei cantare come Biagio 8

Tananai torna cazzeggione, spogliando i panni romanticoni. Il cantante ormai è padrone totale della scena e dell'Ariston: ballad, omaggi, punchline, stile e poi bello il feat con Antonacci, il cui figlio ha scritto con lui Tango. Tout se tient.

Shari con Salmo – Medley di Zucchero 7.5

Salmo sale sul palco e cambia tutto per Shari. Live, il rapper sardo, è una bomba e anche questa sera l'ha dimostrato. Bell'omaggio a Zucchero.

Gianluca Grignani con Arisa – Destinazione Paradiso 6

Il singalong finale fa capire la forza e la potenza di Destinazione Paradiso. Non era proprio ik massimo, però alla fine è diventata una vera e propria performance artistica. Grignani in versione rocker e Arisa ci sguazza.