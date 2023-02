Chi sono i Colla zio, il gruppo musicale in gara a Sanremo 2023 Cosa sappiamo dei Colla Zio, il quintetto milanese nato nel 2019 che parteciperà a Sanremo 2023 con la canzone Non mi va.

A cura di Cristina Somma

Colla Zio, i membri della band

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giovanissimi, energici e pop. I Colla Zio parteciperanno per la prima volta a Sanremo 2023 tra i big, sono tra i 6 selezionati di Sanremo Giovani. Il quintetto composto da Armo, Mala, Lampo, Berna e Letta si definisce un collettivo, per questo ha scelto il nome ‘Colla'. Zio invece è stato scelto per rappresentare Milano, la loro città, e il suo slang.

Chi sono i Colla zio, tutti i membri del gruppo musicale milanese

I Colla Zio nascono nel 2019 a Milano, nella zona di Piazza Leonardo da Vinci, per iniziativa di cinque giovani: Andrea Arminio in arte Armo, 25 anni, Andrea Malatesta chiamato Mala, 20 anni, Francesco Lamperti detto Lampo, 23 anni, Tommaso Bernasconi soprannominato Berna, 23 anni, Tommaso Manzoni, in arte Petta, 21 anni. Il nome Colla sta per ‘collettivo', mentre Zio rappresenta Milano. Non amano definirsi, parlano della band come di una colla, una banda, una situa. Costruiscono la propria musica su questa fluidità, raccogliendo le influenze di ogni membro del gruppo. Sul loro profilo Instagram, che conta circa sette mila follower, per adesso condividono esclusivamente notizie sul loro prossimo Sanremo e sui loro singoli.

Colla Zio (ph Giovanni Bonassi)

Hanno esordito in alcuni festival lombardi, poi pubblicato i primi singoli: Bibite, Americana, Fuori il petto e Straintra. Hanno pubblicato un Ep dal titolo Zafferano, uscito per Woodworm e distribuito nel 2021 da Universal Music. In quell'anno debuttano dal vivo a Mi Manchi, festival sostitutivo del Mi Ami, al Circolo Magnolia di Milano, poi durante il tour estivo, nello stesso anno, condividono il parco con artisti come Rkomi, Lo Stato Sociale e Dola. Nel 2022 riscuotono successo con il singolo Chiara a cui hanno collaborato anche gli amici e colleghi brasiliani Selton. Così, in quell'estate, i Colla Zio aprono i concerto di artisti come Michele Bravi, Psicologi, Chiello, Blanco e Dutch Nazari. Tra i brani portati sul palco anche Ci rimango male quando sei puntuale e Piove, uscite in quello stesso anno. Nel 2022 infatti Rockit e Italia Music Lab li hanno inseriti nei progetti da tenere d'occhio.

I Colla zio partecipano a Sanremo 2023 con la canzone Non mi va

Dopo aver partecipato a Sanremo Giovani ed essersi classificati nelle prime 6 posizioni i Colla Zio avranno la possibilità di partecipare a Sanremo 2023 dal 7 all'11 febbraio in gara con i big. Saliranno sul palco dell'Ariston con il brano Non mi va. A Sanremo Giovani hanno partecipato con Asfalto, un brano che racconta di un non-amore. Hanno raccontato di questo brano come di "una danza liberatoria: cantare e ballare come un modo possibile per affrontare la vita, per celebrare quello che si ha, per attraversare i problemi, senza volerli spegnere, ma anzi accendendoli. La musica come unica via, come mezzo attraverso il quale esprimere la propria visione del mondo: è questo l’assioma della Colla, un invito a rimanere sempre in movimento, ma coi piedi ben piantati a terra.“