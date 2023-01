Fedez si esibirà a Sanremo 2023, ma lontano dal palco di Chiara Ferragni Lontano da Chiara, ma non dal Festival. Fedez sarà infatti a pochi metri dall’Ariston, a bordo della crociera – evento che come ogni anno sosta al porto di Sanremo. Insieme a Salmo, Takagi & Ketra e Guè, è nella line up di artisti che si collegheranno sporadicamente con il palco principale.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fedez prenderà parte al Festival di Sanremo 2023 con un ruolo ben preciso. Pur non essendo tra gli artisti in gara, il rapper non si limiterà a fare il tipo dalla platea per Chiara Ferragni nel ruolo di co-conduttrice, ma sarà nella line up di artisti che si esibiranno a bordo di Costa Smeralda, in collegamento con l’Ariston.

In cosa consiste la presenza di Fedez a Sanremo 2023

Materialmente, Fedez potrebbe non avere il tempo di assistere agli interventi della moglie sul palco durante la prima e l’ultima serata del Festival. Il rapper non sarà infatti tra il pubblico se durante le medesime serate dovrà esibirsi a bordo della crociera-evento di Costa Crociere che, come ogni anno, organizza una sorta di festival parallelo al porto di Sanremo, a cento metri dall'Ariston. Insieme a Fedez, si alterneranno sul palco anche Salmo, Takagi & Ketra e Guè. Ogni sera gli artisti si daranno il cambio per intrattenere il pubblico con vero e proprio evento esclusivo a bordo nave, che durante le serate di collegherà con l’Ariston di Amadeus. Non mancheranno gli scambi di battute con Fedez, che fino al 2021 era tra i Big in gara, magari anche con Chiara Ferragni sul palco. Via al romanticismo.

Perché Fedez non vuole più partecipare a Sanremo in gara

Qualche mese prima il rapper era intervenuto su Instagram ammettendo ai fan di avere in serbo un nuovo brano che sarebbe stato perfetto per Sanremo. Tuttavia aveva sin da subito messo le mani avanti riaspetto ad una sua eventuale partecipazione, escusa dal momento che sul palco di sarebbe stata la moglie Ferragni, arginando così ogni possibile conflitto di interessi. La presenza di Chiara al Festival tuttavia non sarebbe l’unico motivo della sua assenza. “Non potrei più reggere il carico d'ansia dell'altra volta”, ha ammesso ai suoi fan, ricordando quando nel 2021 era stato costretto a fare mesi di terapia per imparare a gestire lo stress pre esibizione.