Fedez scarta l’ipotesi Sanremo, ma non solo per Chiara Ferragni: “Non reggerei l’ansia di nuovo” “Forse esco con una nuova canzone, sarebbe perfetta per Sanremo”, ha fatto sapere Fedez. L’ipotesi di un ritorno sul palco del Festival tuttavia sembra essere esclusa, visto che tra le madrine dell’edizione 2023 ci sarà proprio Chiara Ferragni, ma non è l’unico motivo.

Fedez tocca piano l'ipotesi di un ritorno a Sanremo. A tre anni di distanza dall'edizione 2020 del Festival che regalò a lui e a Francesca Michielin uno squisito secondo posto in classifica, il rapper fa sapere che avrebbe in serbo un nuovo brano per la kermesse musicale.

Perché Fedez non potrebbe partecipare a Sanremo 2023

"Forse esco con una nuova canzone, è una bomba, sarebbe perfetta per Sanremo", ha fatto sapere Fedez nel corso della sua diretta Instagram mattutina di sabato 12 novembre. L'ipotesi di un ritorno sul palco del Festival tuttavia sembra essere esclusa, considerando che tra le madrine dell'edizione 2023 ci sarà proprio Chiara Ferragni. "Ovviamente quest'anno non posso andarci…", ha aggiunto infatti il cantante. "Anche perché non riuscirei a reggere tutto il carico d'ansia dell'altra volta". Difficile dimenticare, al di là del successo del brano Chiamami per nome, l'emozione di Fedez per la prima sul palco. Ce la raccontò anche la serie The Ferragnez (presto in streaming con la seconda edizione) che ci svelò i dietro le quinte del Festival per il rapper.

Fedez potrebbe comunque essere tra gli ospiti di Sanremo

Com'è noto quell'edizione del Festival fu segnata anche dalla polemica sui voti arrivati grazie a Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale venne infatti accusata di aver favorito il secondo posto in classifica del marito, attivando i milioni di follower che la seguono in tutta Italia. Chiara si giustificò spiegando di aver fatto quello che qualunque moglie farebbe, ma quel che è certo è che questa volta, con lei sul palco e Fedez in gara, si rischierebbe l'accusa di protagonismo e disparità da parte dei Ferragnez del palco musicale. A quanto pare però, se da un lato Fedez non sarà quasi sicuramente in gara tra gli artisti, sarà comunque presente in sala, tra gli special guests, a fare il tifo per Ferragni. Le parti si invertono.