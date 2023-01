Per il ritorno di Viva Rai2 c’è Jovanotti “in presenza”, Amadeus annuncia i Pooh a Sanremo La nuova stagione di Viva Rai2 è cominciata con una sorpresa: la presenza di Jovanotti per la sigla. Tra gli ospiti anche Matteo Renzi nel nuovo sketch “Belvo”, parodia del format di Francesca Fagnani. Amadeus annuncia i Pooh ospiti a Sanremo.

La puntata del 16 gennaio di Viva Rai2 comincia con una sorpresa: la sigla di Jovanotti è andata in onda dal vivo, con il cantautore presente all'esterno del glass di Via Asiago. Fiorello scherza: "Ma non che non è lui, è un cartonato. Non è possibile che sia lui, il vero Jovanotti in questo momento è in Niger". Lo sketch, come sempre, riesce. La puntata, poi, è cominciata con la lettura dell'agendina di Giorgia Meloni, nella versione di Viva Rai2, ovviamente: "Suggerire a Sangiuliano di dire che Leonardo Da Vinci era di Fratelli d'Italia". La battuta è in relazione all'ultima dichiarazione del ministro della Cultura su Dante Alighieri "fondatore della destra". Spiega Fiorello: "Dante secondo me non era né di destra né di sinistra, Dante era dei Cinquestelle". E parte l'imitazione di Giuseppe Conte con la maschera di Dante Alighieri.

Lo spoiler di Amadeus

È arrivato anche lo spoiler di Amadeus per il Festival di Sanremo. Gli ospiti della prima puntata sono i Pooh: "Noi su quel palco suoneremo le nostre canzoni, le più importanti, ma soprattutto ricorderemo un grande amico: Stefano. Con noi, ci sarà un altro amico a dar manforte, Riccardo Fogli".

L'arrivo di Fiorello

Per questo nuovo esordio stagionale, Fiorello ha fatto le cose in grande come nel suo stile. Un nuovo sketch, con protagonista Matteo Renzi, sull'onda del grande successo del format di interviste dure di Francesca Fagnani: "Belvo". Dopo il solito tambur battente di notizie commentate nello stile di Viva Rai2, il vero Jovanotti arriva nel glass: "Sono andato in Niger a cantare con Bombino, è stato meraviglioso. Che cosa mangiavo in Niger? I datteri, la papaya. Ho fatto un video su TikTok che mangio semplicemente una papaya, ho fatto quattro milioni di visualizzazioni. Se fosse una canzone? Avrei fatto tremila visualizzazioni. C'è un altro video dove bevo acqua in mutande: sei milioni di visualizzazioni". Fiorello: "Amici del Pd, fate un pensiero sulla papaya".

Il ritorno di Viva Rai 2

C'era stata la pausa natalizia di Viva Rai2, andato in onda dal 26 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 con una pillola giornaliera di 15 minuti, dalle 7:15 alle 7:30, intitolata In vacanza con Viva Rai2!…Aspettando il 16 gennaio, con la riproposizione di vari spezzoni delle prime 15 puntate.