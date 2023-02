I Pooh a Sanremo 2023: il ricordo di Stefano D’Orazio con “Uomini Soli” e le lacrime di Amadeus I Pooh e Amadeus hanno voluto ricordare Stefano D’Orazio a Sanremo 2023 con “Uomini Soli”: commossi Amadeus e Red Canzian.

A cura di Vincenzo Nasto

Il ricordo di Stefano D’Orazio a Sanremo 2023

I Pooh sono saliti sul palco di Sanremo 2023 per esibirsi come ospiti della prima serata. Il gruppo italiano formatosi nel 1966 si è esibito con i pezzi più importanti della propria carriera, tra cui "Piccola Ketty" che ha ospitato sul palco anche la presenza di Riccardo Fogli. Alla fine dell'esibizione, la band, dopo aver annunciato il concerto tributo allo stadio San Siro il prossimo 6 luglio, ha voluto rendere omaggio a Stefano D'Orazio, ex batterista della band morto di Covid nel 2020: per l'occasione la band ha deciso di cantare "Uomini soli".

L'omaggio dei Pooh a Sanremo 2023

Salendo sul palco del Festival di Sanremo 2023, i Pooh hanno deciso di celebrare il compianto Stefano D'Orazio, batterista della band scomparso nel 2020 a causa del Covid, con il brano "Uomini Soli". Durante l'esibizione della band, dietro le spalle dei membri, è apparso anche un videoclip con D'Orazio intento a cantare il bridge del brano. D'Orazio aveva partecipato alla tournée conclusiva organizzata in occasione dello scioglimento del gruppo nel 2016, dopo 50 anni di carriera. La band si riunirà per un'ultima volta il prossimo 6 luglio allo Stadio San Siro di Milano per un concerto evento, in cui sarà possibile ricordare il batterista D'Orazio con il pubblico.

Le lacrime di Amadeus al Festival di Sanremo 2023

Il ricordo di Amadeus di Stefano D'Orazio

Alla fine dell'esibizione, Red Canzian ha ricordato l'assenza di Stefano D'Orazio, presentando suo figlio che ha preso il posto alla batteria. La commozione ha preso il largo, quando Amadeus ha voluto ricordare un piccolo episodio del passato: "Red lo sa perché era presente. Red Canzian e D'Orazio sono le prime persone che ho intervistato". Lo stesso Canzian ha aggiunto: "A Verona". I due protagonisti sul palco in un evidente stato di commozione, si sono poi allontanati: Amadeus ha distribuito i fiori ai membri della band per poi vederli liberare il palco.