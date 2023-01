Amadeus mostra la scenografia di Sanremo 2023 a Viva Rai2 Nella puntata del 24 gennaio di Viva Rai2, Amadeus ha lanciato un nuovo scoop direttamente dal Teatro Ariston: la nuova scenografia di Sanremo 2023.

Nella puntata del 24 gennaio di Viva Rai2, Amadeus ha lanciato un nuovo scoop direttamente dal Teatro Ariston: la nuova scenografia di Sanremo 2023. Continuano le uscite del moderno Pollicino della televisione italiana, che quest'anno sta lasciando le sue mollichine un po' ovunque, tra il Tg1 e la trasmissione del mattino condotta dal suo fraterno amico Ciuri. La scenografia è stata realizzata da Gaetano e Maria Chiara Castelli. Si tratta di una grande cupola illuminata. Le scale, rispetto a quelle delle edizioni precedenti, sembrano meno lunghe e meno complesse, soprattutto. Ne beneficeranno le signore di questo Festival.

Il Festival di Sanremo 2023 in pillole

Il 73esimo Festival di Sanremo è ormai alle porte: andrà in onda dal 7 all'11 febbraio. Amadeus sarà conduttore e direttore artistico anche quest'anno: è il suo quarto Sanremo di fila. Alla conduzione, con Amadeus, ci sarà Gianni Morandi. Le donne che lo affiancheranno, una per sera, saranno: Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu, Chiara Francini. Tra gli ospiti annunciati: Al Bano e Massimo Ranieri (canteranno con Gianni Morandi); i Pooh (con Riccardo Fogli), Mahmood e Blanco, i Maneskin. Tra gli ospiti internazionali: i Black Eyed Peas. Inoltre, ci saranno due palchi in parallelo durante le giornate del Festival, uno a Piazza Colombo, dove si esibiranno: Nek, Francesco Renga, Achille Lauro, Piero Pelù, La Rappresentante di Lista e Annalisa. Poi ci sarà un palco sulla nave di crociera, sponsor ufficiale del Festival con le esibizioni di Salmo, Guè, Fedez e Takagi & Ketra. Le canzoni in gara saranno 28, i finalisti da quest'anno saranno in cinque.

I 28 cantanti in gara

Questi sono i 28 cantanti in gara in questa edizione del Festival di Sanremo 2023.