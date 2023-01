Sanremo 2023, cambia il regolamento: in finale verranno rivotate le prime cinque canzoni anziché tre Al Festival di Sanremo 2023, cambia il regolamento relativo alla serata finale di sabato 11 febbraio. Amadeus, al momento delle battute finali, annuncerà le cinque canzoni più alte in classifica, anziché tre come da tradizione. I brani verranno nuovamente votati, fino a giungere alla proclamazione del vincitore.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2023 è ormai alle porte. In queste ore, è stata svelata un'importante novità, che riguarda la finale. La prestigiosa kermesse canora, andrà in onda su Rai1 da martedì 7 a sabato 11 febbraio e proprio nella quinta e ultima serata, gli spettatori assisteranno a una modifica del regolamento. Amadeus, prima del verdetto finale, annuncerà le canzoni che occupano i primi cinque posti in classifica, anziché solo le prime tre.

Finale del Festival di Sanremo 2023, cambia il regolamento

Sul regolamento si legge la seguente modifica: "Durante la Quinta ed ultima Serata di Sanremo 2023, al termine delle esibizioni dei 28 artisti in gara verranno riproposte e votate nuovamente le prime 5 canzoni/artisti della classifica determinatasi all'esito delle relative votazioni, e non più solo 3". E conclude:

All'esito della nuova votazione, la canzone/artista più votata sarà proclamata vincitrice di Sanremo 2023. Potranno essere proclamate anche le canzoni classificatesi seconda, terza, quarta e quinta.

Come si otterrà la rosa delle 5 canzoni finaliste al Festival di Sanremo 2023

Durante l'ultima serata del Festival di Sanremo 2023, gli spettatori assisteranno alle esibizioni dei 28 artisti in gara. Il pubblico sarà chiamato a esprimere la propria preferenza tramite il televoto. Si passerà, dunque, a eseguire una media tra le preferenze ottenute al televoto e le percentuali di voto ottenute nelle serate precedenti. Così, si otterrà una nuova classifica. Le cinque canzoni che hanno ottenuto le posizioni più alte, saranno riproposte agli spettatori: