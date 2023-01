Zelensky a Sanremo 2023, Amadeus: “Non sarà in diretta. Non sapevo che lo avrebbe annunciato Vespa” Amadeus ha confermato la presenza del Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky durante la serata finale del Festival di Sanremo 2023. Il conduttore fa sapere che è molto probabile che l’intervento sia registrato.

Il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, interverrà in collegamento durante la serata finale del Festival di Sanremo 2023, in onda sabato 11 febbraio. Il primo a dare l'annuncio è stato Bruno Vespa nel corso del programma Domenica In. In queste ore, è arrivata anche la conferma di Amadeus.

Il Presidente Volodymyr Zelensky a Sanremo: la conferma di Amadeus

Amadeus ha confermato quanto detto da Bruno Vespa. Il leader ucraino aveva espresso il desiderio di essere in qualche modo presente al Festival di Sanremo 2023. Il giornalista ha fatto da tramite tra lui e il conduttore della kermesse canora:

Mi ero sentito con Bruno Vespa la settimana scorsa e mi aveva detto di aver ricevuto la richiesta da parte di Zelensky di essere presente al Festival. Sono felice di avere questo collegamento, che non credo sarà in diretta ma registrato, anche per permettere a noi – in base alla serata – di posizionarla e non avere problemi tecnici. È giusto che sia nella serata finale.

Perché l'annuncio è stato dato da Bruno Vespa? L'ironia di Amadeus

Gli spettatori sono ormai abituati al fatto che sia Amadeus a dare tutte le notizie ufficiali sul Festival di Sanremo, tramite il Tg1 delle 13:30 della domenica o dall'amico Fiorello, nel programma Viva Rai 2. Nel caso della presenza, sebbene in collegamento, del Presidente Volodymyr Zelensky al Festival di Sanremo, l'annuncio è stato dato da Bruno Vespa. Il conduttore e direttore artistico della kermesse canora, ha commentato con un pizzico di ironia, il fatto che l'annuncio sia stato dato dal giornalista:

L'annuncio dato da Vespa a Domenica In? Eravamo d'accordo che mi avrebbe fatto sapere, ma non aveva specificato che me lo avrebbe fatto sapere a Domenica In…

Ricordiamo che il Festival di Sanremo 2023 si terrà da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio, in diretta su Rai1. I Big in gara saranno 28.