I 43 anni di Silvia Toffanin con Pier Silvio e i figli Sofia e Lorenzo: le foto dei paparazzi Silvia Toffanin ha spento 43 candeline circondata dall’amore della sua famiglia: con Pier SIlvio Berlusconi e i loro figli si è goduta un pranzo a Portofino, nel loro ristorante preferito, per festeggiare il suo compleanno. Le foto scattate dai paparazzi del settimanale Chi.

A cura di Gaia Martino

Lo scorso 26 ottobre Silvia Toffanin ha spento 43 candeline e per il suo compleanno ha scelto una festa intima e famigliare, festeggiata a Portofino in un ristorante in compagnia del compagno Pier Silvio Berlusconi e i loro figli, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. Il settimanale Chi ha raccontato la giornata trascorsa dalla famiglia Berlusconi Toffanin, documentandola con diverse foto che ritraggono la celebre conduttrice circondata dall'amore dei suoi cari.

La festa di compleanno di Silvia Toffanin

Un compleanno intimo e famigliare quello festeggiato da Silvia Toffanin che, circondata dai suoi cari, Pier Silvio Berlusconi e i loro figli, Sofia Valentina (7 anni) e Lorenzo Mattia (12 anni), ha spento 43 candeline. La famiglia ha celebrato il compleanno in un ristorante, "uno dei loro preferiti", a Portofino, dove vivono. Il pranzo si è concluso con la canonica torta di compleanno e il soffio di un'unica candelina a fontana: il settimanale diretto da Alfonso Signorini mostra le immagini scattatate dai paparazzi che ritraggono un quadro di famiglia perfetto: baci, abbracci, e passeggiate mano nella mano, poi le foto ricordo scattate da papà Pier Silvio.

(foto da Settimanale Chi)

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi potrebbero presto sposarsi

Da tempo si parla di possibili fiori d'arancio in famiglia: Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, fidanzati dal 2001, potrebbero presto convolare a nozze. Lo scorso aprile il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, raccontò che per lui sarebbe stato un onore celebrare il loro matrimonio nel borgo di pescatori sulla Riviera Ligure. Dopo l'acquisto di Villa San Sebastiano per il figlio del Cavaliere, la coppia potrebbe festeggiare proprio in casa loro la loro unione.