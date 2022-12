Amadeus: “Silvia Toffanin? È molto brava e le porte sono sempre aperte, magari l’anno prossimo” Il conduttore commenta il rifiuto di Silvia Toffanin come co-conduttrice al Festival: “Le porte sono aperte per l’anno prossimo”.

Amadeus ha replicato ufficialmente al retroscena pubblicato da Fanpage.it sulla possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo. La conduttrice di "Verissimo" aveva fatto sapere di aver declinato l'invito per due volte. Il conduttore e direttore artistico della kermesse dei fiori ha sostanzialmente confermato come sono andate le cose e ha lasciato la porta aperta per il futuro: "Magari l'anno prossimo".

Le parole di Amadeus nel corso della conferenza stampa di presentazione de "L'anno che verrà", che si terrà domani a Perugia, dalle 21 alle 3.

Avevo chiesto a Silvia Toffanin di venire al mio primo Sanremo, nel 2020. Lei, carinamente, aveva declinato l'invito dicendomi: "Non me la sento, magari più avanti vediamo". Le porte, per quanto mi riguarda Silvia Toffanin, sono aperte. Mi piace è molto brava. Magari il prossimo anno, che sarà il mio ultimo Festival, sarò felice di averla con me e glielo richiederò. E magari mi dirà di sì.

Tutto tranquillo anche sul piano dei rapporti con chi gestisce Silvia Toffanin, come confermato da Amadeus: "Ci sentiamo tante volte e anche per gli auguri, non abbiamo mai affrontato l'argomento ultimamente, non è detto non accada in futuro".

L'anno che verrà, il Capodanno Rai 2023

L'appuntamento de L'anno che verrà 2023, quest'anno si sposta a Perugia. Anche quest'anno un super cast di stelle: Piero Pelù, Francesco Renga, Nek, Dargen D’Amico, Umberto Tozzi, Raf, Mr.Rain, Modà, Iva Zanicchi, Noemi, Lda, Ricchi e Poveri, Nino Frassica, Sandy Marton, Donatella Rettore, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Tracy Spencer e tantissimi altri. Un ritorno in piazza dopo la scelta delle acciaierie di Terni, con le restrizioni e i posti da seduto. Sul ritorno in piazza, Amadeus ha dichiarato: "È un valore enorme e non ha paragoni a nessun altro studio televisivo. Sarà che ho fatto per cinque anni il Festivalbar".