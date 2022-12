“Ti posso fare una domanda?”, Giovanna Civitillo ignorata da Anna Oxa che risponde: “Non potevo” Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, inviata de La Vita in Diretta ha provato a intercettare la cantante per un commento, ma lei non si è fermata. La replica arriva via social: “Non doveva fermarsi”.

È scoppiato il caso Anna Oxa. La cantante sarà una delle grandi protagoniste del prossimo Festival di Sanremo, che si terrà dal 7 all'11 febbraio 2023. Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, inviata de La Vita in Diretta per scoprire curiosità del dietro le quinte di Sanremo Giovani, dove tutti i Big sono andati per svelare le loro canzoni, ha provato a intercettarla ma lei non si è fermata. Anna Oxa ha poi replicato sui social: "Anna Oxa non doveva rilasciare interviste, è stata a Sanremo per cose già stabilite".

La reazione di Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo ha provato a fermare Anna Oxa, ma è stata ignorata: “Anna ciao, ti posso fare una domandina veloce?”. Nonostante i sorrisi, niente da fare. Allora Giovanna Civitillo la prende con filosofia: “No, non gliela possiamo fare una domandina veloce. Ci riproveremo un’altra volta allora”.

La reazione in studio a La Vita in Diretta

Ritornati in studio, Alberto Matano ha applaudito al tentativo di Giovanna Civitillo: “Mitica la nostra Giovanna Civitillo. Secondo me la domandina sarà fatta un’altra volta. Ma secondo voi la prossima volta risponderà?”, ha chiesto poi a Guillermo Mariotto, che ha replicato:

Se risponderà la prossima volta? Mai! Le divinità non sono tenute a rispondere ai mortali. No ragazzi questo non esiste. E lei viene da un Olimpo che non tutti conosciamo. Com’è andata quando lei era a Ballando con le Stelle? Oddio è successo di tutto, di tutto e anche di più. Cosa le chiederei io? Alberto non si fanno domande! Che poi mi tira una scarpa. Lei vuole vivere nel mistero.

Poi rivela che questo è un modo per cercare di ammantare il proprio nome di mistero: "È una tecnica", spiega Mariotto.

La tecnica è questa e lo faceva anche un’altra. La inviti e ti dice: ‘Io vengo, il cachet è questo, ma non rilascerò interviste a nessuno’. Tu la convinci e lei allora ti dice: ‘Ok rilascerò l’intervista solo a uno’. Quindi tutti si domandano chi sarà il fortunato. Quando lei arriva lì, lei rilascia le interviste a tutti anche a quelli che arrivano dopo. Così fanno le dive dovete saperlo.

La replica di Anna Oxa

Anna Oxa ha replicato attraverso "Oxarte", il suo entourage, che ha rilasciato una nota su Facebook: "Anna Oxa non doveva rilasciare interviste. È stata a Sanremo per cose già stabilite: presentare il titolo del brano e fare una foto. Tutto questo a titolo gratuito perché lo sanno tutti che a differenza di altri artisti, non sono in causa con la Rai […] Anna Oxa da sempre è attaccata da una parte di stampa diffamatrice che strumentalizza qualsiasi cosa". Insomma, Sanremo non è ancora cominciato ma c'è già un bel clima rovente.