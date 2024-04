All’Eurovision 2024 anche il figlio di Amadeus, José Sebastiani condurrà un podcast dalla Svezia

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

All‘Eurovision Song Contest 2024 ci sarà anche il figlio di Amadeus. José Sebastiani partirà per Malmo, in Svezia, dove dal 7 all'11 maggio si terrà l'evento musicale più seguito d'Europa. L'Italia sarà rappresentata da Angelina Mango con il brano La Noia e le serate andranno in onda in diretta su Rai3, con il racconto di Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Il quindicenne farà parte dei '40 adolescenti ancora senza pass' e sarà uno speaker del nuovo podcast Stonati a Eurovision.

José Sebastiani speaker di un podcast all'Eurovision 2024

José Sebastiani sarà un ‘infiltrato speciale‘ all'Eurovision Song Contest 2024, in programma dal 7 all'11 maggio alla Malmo Arena. Il figlio del noto conduttore Amadeus e della moglie Giovanna Civitillo farà parte dei '40 adolescenti ancora senza pass' e partirà per la Svezia per diventare speaker del podcast Stonati a Eurovision. Si tratta di un progetto che racconta, direttamente dal luogo, il lato top secret dell'evento musicale, il più seguito di tutta l'Europa. Il podcast è realizzato per Raiplay Sound da Radioimmaginaria, network realizzato, diretto e condotto da ragazzi tra gli 11 e i 17 anni.

Josè Sebastiani e la passione per la radio

José sembra intenzionato seguire le orme del padre, che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio grazie alla radio. Come si vede sul suo profilo Instagram, da diverso tempo il 15enne è uno speaker di Radioimmaginaria (la stessa che lo vedrà inviato in Svezia), dove si diverte a sperimentare con la conduzione di diversi format. In uno degli ultimi video, Sebastiani racconta le sue canzoni preferite dell'Eurovision 2024, dove l'Italia sarà rappresentata da Angelina Mango con la sua La Noia. Il momento fa parte di uno spazio che lo vede protagonista ogni mattina, in diretta, dalle 6.55 alle 7.40, dal titolo Ti accompagno a scuola.

