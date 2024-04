Coppola fa impazzire il Verona, Udinese ko in pieno recupero: finisce 1-0 lo scontro salvezza

video suggerito

Un palo e una traversa per il Verona e un gol annullato a Pereyra per l'Udinese. Ma nel finale è Coppola a far impazzire l'Hellas. Finisce 1-0 per la squadra di Baroni lo scontro salvezza al Bentegodi dove di certo non sono mancate le emozioni. Specie nella ripresa quando i friulani nella prima parte hanno pressato molto di più dalle parti di Montipò ma senza trovare la via del gol. Nel finale Folorunsho colpisce la traversa prima che Coppola di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo metta in rete la palla che consegna ai veneti tre punti pesantissimi per la salvezza.

Duello in campo nel corso del primo tempo.

Nel primo tempo palo di Noslin

Poche occasioni e squadre contratte per una partita che metteva in palio punti importanti. Verona e Udinese hanno chiuso sul punteggio di 0-0 un primo tempo che però è stato caratterizzato a tanti falli e altrettanti cartellini gialli. I friulani hanno provato a spaventare subito i veneti con il tentativo di Payero prima di ritrovarsi a tirare un sospiro di sollievo per l'occasione Hellas mancata da Coppola. Nella seconda parte della prima frazione però qualcosina in più la costruiscono i ragazzi di Cioffi che si rendono pericolosi.

Montipò salva i suoi sul corner battuto basso. La palla sbuca a centro area, dove Lucca calcia con l'esterno destro ma centrale e il portiere respinge con un riflesso. Subito è Samardzic a provare l'azione su punizione il gol che avrebbe sbloccato la partita. Il serbo va col mancino dai 25 metri, aggira la barriera ma conclude fuori di poco. Nel finale di tempo però ad avere l'occasione migliore è il Verona con Noslin che sfiora l'1-0. L'olandese stacca tutto solo e conclude di testa ma il palo nega il vantaggio alla squadra di Baroni.

Folorunsho colpisce la traversa di testa.

Tante occasioni nella ripresa e traversa di Folorunsho

L'Udinese parte subito forte nel secondo tempo creando tantissime occasioni da gol. La prima con Lucca al termine di un'ottima manovra dei friulani. Su una rimessa laterale Pereyra vede Samardzic che fornisce uno splendido assist per Lucca che di prima calcia ma la conclusione finisce larghissima. Successivamente dagli sviluppi di un cross di Kamara, pesca l'altro esrerno Ehizibue che tutto solo in area di rigore manca clamorosamente l'impatto col pallone sul tiro al volo.

Sul calcio d'angolo seguente Bijol di testa su cross di Samardzic mette la palla di poco fuori. È ancora la squadra di Cioffi ad andare a un passo dal vantaggio con Pereyra che dopo aver ricevuto palla da metà campo scatta alle spalle dei difensori dell'Hellas, supera Montipò e mette la palla in rete. La posizione dell'argentino è irregolare e l'arbitro annulla per fuorigioco. Il Verona così reagisce con l'occasione capitata a Cabal che da buona posizione centrale calcia ma senza impensierire più di tanto il portiere friulano Okoye.

L'azione del gol di Coppola nel finale.

A 5 minuti dalla fine però il Verona ha la grande occasione di portarsi in vantaggio con Folorunsho. Il fantasista dell'Hellas di testa colpisce la traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma proprio quando tutto sembrava indirizzato verso lo 0-0 è Coppola a regalare agli scaligeri la gioia di quel gol di testa arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo che consegna alla squadra di Baroni tre punti pesantissimi per la salvezza.