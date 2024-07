Olanda-Inghilterra 1-1 LIVE, risultato in diretta della semifinale di Euro 2024: gol di Kane su rigore

In campo Olanda-Inghilterra (1-1). Si gioca la seconda semifinale degli Europei 2024 in Germania che decreterà l'altra finalista che andrà a sfidare la Spagna che ieri ha sconfitto la Francia. La partita sarà disponibile in diretta su Rai Uno e Sky e in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW. Su Fanpage.it la cronaca minuto per minuto e gli aggiornamenti live .

Trippier impensierisce l'Olanda su punizione ma la palla per Rice non viene sfruttata 54 minuti fa

0