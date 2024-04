video suggerito

Pioli carica la squadra per Roma-Milan di Europa League: “Ho fiducia in loro, sanno cosa fare” Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dei quarti di ritorno di Europa League che il Milan giocherà in casa della Roma. Il tecnico dei rossoneri carica la squadra: “Sappiamo cosa dobbiamo fare, ho fiducia nei miei giocatori”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Stefano Pioli sa che Roma-Milan di Europa League può valere una stagione. Il tecnico dei rossoneri ne ha parlato in conferenza stampa sottolineando l'importanza della sfida valida per i quarti di ritorno. Dopo lo 0-1 di San Siro servirà molto di più che una semplice prova di squadra da parte del Milan che vorrà ribaltare i ragazzi di De Rossi. "Sicuramente servirà una partita di alto livello, servirà una cura dei dettagli superiore a quella di giovedì scorso. Ho fiducia nella squadra". L'allenatore sa benissimo quanto possa valere la qualificazione.

"È una partita da ultima spiaggia perché l'occasione è solo domani per superare il turno". Inevitabile poi non parlare di Borussia Dortmund e PSG in semifinale di Champions dopo essere state nel girone proprio col Milan: "Noi la Champions League la giocheremo l'anno prossimo e domani daremo il massimo – ha spiegato – Una delle nostre avversarie arriverà in finale, ma ci serve a poco". Sull'approccio alla partita ha poi aggiunto: "All'andata è stata un'altra partita – spiega – Sappiamo cosa dobbiamo fare dopo aver rivisto la sfida d'andata, qualsiasi situazione si presenterà sono sicuro che i ragazzi saranno bravi a prevenirle".

Pioli non dà tante indicazioni tattiche ma si basa sulla concentrazione e sulla voglia del Milan di recuperare il gol di svantaggio e fare una grande partita all'Olimpico. "La partita è di una tale importanza che i ragazzi sanno cosa interpretarla – ha detto – La gara di andata non ci ha tolto niente perché a queste partite non conta come si arriva: bisogna giocarle e vincerle". Rammarico però sicuramente per il ko casalingo: "Forse il risultato giusto era il pareggio – ha detto poi successivamente a Sky – Possiamo fare la differenza se facciamo tante piccole cose".

In generale Pioli ha spiegato come la squadra si sia ritrovata molto in questi giorni che precedono la sfida di ritorno sottolineando ancora l'importanza dell'approccio a questa partita: "Stiamo bene, non può essere un tempo o un risultato negativo a togliere le qualità della squadra o il momento positivo – ha detto ancora – In queste partite non conta tanto come ci si arriva, ci puoi arrivare bene o male ma conterà quanto riusciremo a essere determinati e concentrati". E chiude: "Dovremo soffrire ma ho fiducia nei miei giocatori, non sarà semplice neppure per loro".