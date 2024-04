video suggerito

Aguero ritorna in campo, sfiderà Balotelli e Fabregas per soldi: in palio c’è un milione di dollari Dal 5 al 10 giugno negli Stati Uniti, Sergio Aguero parteciperà ad un torneo a 48 squadre 7 contro 7. In palio un montepremi da capogiro, 1 milione di dollari. Tra chi ha già confermato la propria presenza oltre al ‘Kun’ anche Nani, Balotelli e il Como di Fabregas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Sergio Aguero ritorna in campo e affronterà una partita dopo aver dato addio al calcio giocato a seguito di un problema cardiaco che gli ha interrotto la carriera all'età di soli 31 anni. Così il campione argentino nel 2021, su consiglio dei medici, ha appeso le scarpette al chiodo ma ora a distanza di quasi 3 anni di distanza la tentazione è stata superiore ai divieti e al pericolo: parteciperà ad un torneo in cui ci saranno altri campioni, da Nani a Balotelli ma soprattutto ci sarà in palio un milione di dollari.

Non per amore, ma per soldi: così il ‘Kun' deve aver pensato quando gli è stata proposta l'occasione di ritornare a giocare una partita da quando ha salutato il calcio lasciando il Barcellona, dopo solo cinque partite dal suo trasferimento dal Manchester City, all'indomani delle aritmie riscontrate a causa di una cicatrice sul muscolo cardiaco che lo hanno costretto all'operazione e all'inserimento di un chip sottocutaneo. Ora però sembra che i timori e gli spaventi siano stati dimenticati di fronte all'ultima offerta economicamente irrinunciabile.

L'ex campione argentino giocherà infatti in un torneo 7 contro 7, che ha come premio in denaro in palio una cifra enorme: un 1 milione di dollari. Il torneo si svolgerà dal 5 al 10 giugno a Cary, nella Carolina del Nord e l'organizzazione ha dato fondo alle glorie calcistiche a disposizione e libere di impegni. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Sergio e al suo team sul campo di quest'anno" si è affrettato ad annunciare il fondatore e CEO dell'evento, Jon Mugar. "Non solo è uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, ma è anche uno degli avversari più accaniti di sempre. Verrà a Cary per divertirsi e competere, che è esattamente ciò che vogliamo".

Non si sa ancora in quale squadra verrà schierato, ma c'è la certezza che anche Sergio Aguero vestirà una delle maglie di una delle 48 squadre già inscritte al torneo maschile. Tra i club iscritti ci sono diversi club professionisti che hanno aderito al torneo, tra cui una selezione del Borussia Dortmund dalla Bundesliga, il Wrexham dalla League Two inglese e il Como 1907, oggi in Serie B e con Cesc Fabregas in panchina in aiuto di Roberts.

Sergio Aguero non è l'unica ex stella della Premier League ad avere una propria squadra poiché in America ci sarà anche l'ex ala del Manchester United, Nani, insieme all'ex attaccante del Manchester City e del Liverpool, Mario Balotelli che ha già annunciato la propria presenza.