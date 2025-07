video suggerito

Tour de France 2025, il montepremi finale per chi vince la Grande Boucle: in palio oltre 2,5 milioni Come sempre accade anche per questa edizione 2025 il Tour de France mette in palio una straordinaria somma di denaro per tutti i partecipanti. Il montepremi complessivo supera i 2.5 milioni tra classifiche finali, vittorie di tappa, GPM e piazzamenti. Chi indosserà la maglia gialla a Parigi riceverà un assegno personale da 500 mila euro.

A cura di Alessio Pediglieri

La 112ª edizione del Tour de France è oramai alle porte con partenza prevista da Lille sabato 5 luglio 2025 e arrivo a Parigi per domenica 27 luglio: tre settimane di sfida tra i migliori campioni di ciclismo, che si contenderanno la maglia gialla ma non solo. Ci sono anche altre classifiche con cui confrontarsi senza dimenticare la gloria per le vittorie di tappa. Ancora una volta ci saranno ricchi premi in denaro in palio con un montepremi complessivo che supera quello degli anni passati e ammonta a oltre 2,5 milioni di euro.

Dal 5 al 27 luglio, per tutti gli scritti al Tour 2025 ci saranno in palio ben 2.577.731 milioni di euro. Un montepremi considerevole, che tiene conto di tutti i premi in palio (classifiche, maglie, GPM, piazzamenti, vittorie di tappa) tra i quali, ovviamente, quello del vincitore del Tour sarà il più ricco: chi vestirà la maglia gialla a Parigi potrà aggiungere direttamente 500.000 euro a ciò che riuscirà a conquistare durante le 21 tappe in programma. Un premio finale che viene solitamente suddivisa in parte all'interno della squadra.

Tutti i premi in denaro in palio al Tour de France 2025

Ma non c'è solamente la classifica generale finale che rimpinguerà i conti dei migliori alla Grande Boucle: si potrà vincere altro denaro, conquistando la classifica anche di altre maglie messe in palio al Tour. Ad esempio, il vincitore della classifica a punti riceverà 25.000 euro, tanti quanti riuscirà a indossare la maglia a pois che vale il titolo di miglior scalatore. La classifica dei giovani frutterà un po' meno, ma il vincitore incasserà comunque altri 20.000 euro mentre per la classifica a squadre il premio finale sarà 50.000 euro.

Quanto guadagnano i ciclisti vincendo una tappa o un GPM

Oltre alle varie classifiche che si delineeranno solamente a Parigi il prossimo 17 luglio, ogni giorno per tre settimane si potranno vincere anche altre diverse somme di denaro. Ad esempio, per ogni vincitore di tappa sono stanziati 11.000 euro mentre per il vincitore di uno sprint intermedio se ne ricevono 1.500. Sulle salite in generale e su quelle che contano per la classifica della montagna, suddivise in GPM dalla 4a alla Fuori categoria, si avranno a disposizione premi compresi tra 200 e 800 euro per il primo a scollinare. Infine, sono previsti premi bonus e il leader di ogni classifica riceve un premio fisso dopo ogni tappa, con 500 euro giornalieri per il leader della classifica generale o 300 euro per le altre classifiche.