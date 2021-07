Maxi Lopez lascia il calcio e si ritira: “È stato un viaggio bellissimo” L’ex attaccante di Milan, Barcellona e Catania ha lasciato ufficialmente il calcio giocato. Maxi Lopez, che ha 37 anni e ha disputato l’ultima stagione con la Sambenedettese, con un post sui social ha annunciato il ritiro: “È stato stata un’esperienza di vita. Ho vissuto tante cose nella mia carriera. Il calcio mi ha formato come uomo, insegnando i valori e il sacrificio”.

A cura di Alessio Morra

A 37 anni Maxi Lopez lascia il calcio professionistico. L'attaccante argentino chiude così una lunga e proficua carriera. L'annuncio lo ha dato lo stesso Lopez che in lungo post su Instagram ha scritto: "Grazie a tutti per avermi aiutato a realizzare il mio sogno. È stato un viaggio bellissimo".

L'ultima squadra di Maxi Lopez è stata la Sambenedettese, non è stata un'annata memorabile in Serie C, e forse al termine della stagione ha maturato l'idea del ritiro. Lopez su Instagram ha pubblicato un video composto dalle immagini più importanti della sua carriera e oltre ad aver scritto: "Grazie a tutti per avermi aiutato a realizzare il mio sogno. È stato un viaggio bellissimo", ha aggiunto: "È stato stata un'esperienza di vita. Ho vissuto tante cose nella mia carriera. Il calcio mi ha formato come uomo, insegnando i valori e il sacrificio".

Milan, Barcellona e tanta Serie A per Maxi Lopez

Una carriera lunghissima quella di Maxi Lopez che ha iniziato con il River Plate, poi due anni al Barcellona, dove non è riuscito a esprimersi, poi ha giocato al Maiorca prima di finire in Russia e Brasile. In Italia gli cambia la vita. Passa al Catania con cui vive la stagione migliore, il Milan lo acquista, 8 partite e un gol, dopo i rossoneri inizia a girovagare tantissimo: Sampdoria, Catania, ancora Sampdoria, Chievo, Torino e Udinese. Ha attraversato l'oceano per giocare ancora in Brasile, con il Vasco da Gama, prima di tornare ancora in Italia giocando con il Crotone, con cui ha conquistato la promozione in Serie A, e l'ultimo campionato lo ha vissuto con la Sambenedettese.