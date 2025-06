“Sto parlando con un ragazzo che gioca il Mondiale per Club”: Wanda Nara sulla sua vita sentimentale

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Terminata la relazione col rapper argentino L-Gante e in piena battaglia legale con l'ex marito Mauro Icardi per l'affidamento delle due figlie avute da lui (con l'altro ex consorte Maxi Lopez dalla parte dell'attaccante del Galatasaray), Wanda Nara si gode la sua condizione di single e non lo nasconde: "L'unica cosa di cui ho paura è che stare da sola diventi una dipendenza. Perché lo adoro". Ma intanto si sta guardando intorno, con attenzione particolare al nuovo torneo che si sta giocando negli Stati Uniti: "Sto parlando con un ragazzo che sta giocando il Mondiale per Club".

Wanda Nara e Mauro Icardi in battaglia per le figlie e i soldi

La 38enne soubrette e imprenditrice argentina nel marzo di quest'anno si è separata legalmente – di fronte al Tribunale di Milano – da Icardi (attualmente legato all'attrice Eugenia ‘China' Suarez). Il divorzio definitivo tuttavia non è stato ancora formalizzato, perché manca un accordo sulla divisione dei beni (un patrimonio di decine di milioni di euro) e sono ancora in corso i contenziosi sull'affidamento delle figlie Francesca e Isabella e sull'assegno di mantenimento, che Wanda chiede molto corposo (si parla di mezzo milione al mese). Il tutto tra continue tensioni e denunce incrociate, con episodi anche clamorosi come il presunto furto di 7 milioni dal suo conto, denunciato dall'ex capitano dell'Inter.

Wanda Nara con Mauri Icardi quando erano una coppia felice: la loro relazione è durata 10 anni

Wanda è una single felice: "Lo adoro. Nessuno controlla il mio telefono, nessuno mi dice cosa fare"

Wanda è in vacanza con le figlie a Jujuy, ma non si nega mai alle chiamate dei cronisti. Nell'ultimo intervento ha risposto alla domanda se in questo momento sia single o stia frequentando qualcuno: "Come faccio a risponderti? Sono single, ma quando mi sveglio ho un sacco di messaggi WhatsApp… Ho concluso una relazione lunga anni e la verità è che ho un problema, che racconto a tutte le mie amiche single. L'unica cosa di cui ho paura è che stare da sola diventi una dipendenza. Perché lo adoro".

Wanda in vacanza a Ibiza a inizio giugno

"Posso parlarti alle sette del mattino da Jujuy e nessuno mi dice: ‘Aspetta, voglio dormire. Mi stai svegliando' – ha continuato Wanda – Inoltre nessuno controlla il mio telefono, nessuno mi dice cosa fare. Nessuno dà la sua opinione sulle mie decisioni. Se commetto un errore, beh, è ​​un mio problema e sono un'idiota… ma mi dà fastidio che se faccio qualcosa di sbagliato, per di più mi dicano: ‘Hai sbagliato ‘. Mi sembra di essere a metà strada. Non riesco a immaginarmi con nessuno ora. Ho dimenticato cosa significhi avere una relazione. Ho la sensazione che avere una relazione significhi perdere più di quanto guadagnare. Valuto il bilancio e perdo di più. Ho molti amici che vengono a dormire a casa mia. Se fossi in una relazione, il mio ragazzo li caccerebbe. Stare in coppia ti limita tantissimo. Parto per le vacanze e non organizzo nulla. Prendo i miei ragazzi e via. Li ho abituati al mio stile. Inoltre, il mio piano preferito è viaggiare. A volte non preparo nemmeno la valigia, la porto vuota. Arrivo, compro i vestiti e via".

La dichiarazione a sorpresa sul Mondiale per Club: lo sta seguendo per motivi extracalcistici

Una condizione che tuttavia potrebbe presto cambiare, visto che – quando le è stato chiesto del Mondiale per Club – è arrivata la dichiarazione a sorpresa: "Se lo sto guardando? Sì, ma in un modo molto particolare. Sto parlando con un ragazzo che lo sta giocando". Alla domanda sull'identità del calciatore in questione, Wanda non ha fornito nomi o indizi: "Non lo sapranno mai", ha detto ridendo.