video suggerito

Wanda Nara isolata, Maxi Lopez si schiera con Mauro Icardi: “Le bambine devono stare col padre” Wanda Nara è sempre più sola: dopo le tensioni con Mauro Icardi, ora anche Maxi Lopez le volta le spalle. “Le ragazze devono stare con il padre”, ha dichiarato. E secondo la stampa argentina, nemmeno la madre Nora Colosimo sarebbe più dalla sua parte. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Stefania Rocco

50 CONDIVISIONI condividi chiudi

Wanda Nara è sempre più isolata. Dopo mesi di tensioni con l’ex marito Mauro Icardi, a intervenire sulla vicenda è Maxi Lopez, padre dei suoi tre figli maggiori, che fino a poco tempo fa le era vicino (tanto da farsi fotografare insieme a lei e al nuovo compagno, ormai ex, L-Gante). A distanza di qualche mese da quel momento, tutto è cambiato. Di nuovo. Maxi Lopez ha evidentemente scelto di stare dalla parte dell’ex collega, voltando pubblicamente le spalle alla ex.

“Le ragazze devono stare col padre”: le parole di Maxi Lopez

L’ex marito della showgirl argentina è intervenuto in tv, ospite del programma “Mujeres Argentina”, e non ha usato mezzi termini: “Ho già detto a Wanda, l’ultima volta che sono stato in Argentina, che le ragazze devono stare con il padre”, ha dichiarato. Un appoggio in piena regola a Icardi, che da mesi denuncia pubblicamente le difficoltà nel vedere le figlie Francesca e Isabella. Ma Lopez è andato oltre, criticando anche l’esposizione mediatica della loro famiglia: “Quello che non mi piace è che espongano sempre i miei figli. Anch’io sono stato molte volte con loro, in altre occasioni, con i miei figli e con le ragazze, eppure non lo pubblico”. Dichiarazioni che chiariscono quanto il calciatore non abbia gradito la sovraesposizione – mediatica ma soprattutto social – dei suoi figli e delle figlie che Wanda ha avuto da Mauro. E pensare che, quando Wanda aveva ufficializzato la separazione da Icardi, era stato proprio l’ex marito a sostenerla pubblicamente: “Le cose alla fine vengono fuori e la verità esce”, diceva. Ma oggi la verità sembra un’altra, e Maxi ha chiaramente cambiato vessillo.

Anche la madre Nora si sfila: “Non approva come sta gestendo le cose”

Se il colpo di scena firmato Maxi Lopez non bastasse, arriva anche il rumor che riguarda la madre di Wanda, Nora Colosimo. A lanciare l’indiscrezione è stata la giornalista Karina Iavícoli nel programma argentino “Infama”. “Nora non sarebbe d'accordo con il modo in cui Wanda sta gestendo le cose. Sostiene la separazione da Mauro, ma non le piace tutto quello che è successo negli ultimi mesi, sente che non sta facendo bene alla figlia”, ha rivelato. Un altro colpo durissimo per l’imprenditrice, che sembra ritrovarsi sola contro tutti nel bel mezzo di una battaglia familiare che si fa ogni giorno più pubblica.