video suggerito

Wanda Nara: “Vado in terapia da mesi, anche Mauro dovrebbe farlo per recuperare il rapporto con le figlie” Wanda Nara si è raccontata in una lunga intervista nel programma tv Infama, durante la quale ha parlato degli insulti rivolti alla compagna di Mauro Icardi, dopo un acceso litigio. In seguito ha invitato l’ex marito ad intraprendere un percorso di terapia psicologica, come sta facendo lei stessa da mesi. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

A poche ore dal suo ritorno dall'Italia, dove ha presenziato all'ultima udienza per il divorzio da Mauro Icardi, è tornata a parlare Wanda Nara, rilasciando una lunga intervista alla trasmissione Infama, su America TV, nella quale ha parlato anche degli attacchi rivolti alla compagna del suo ex.

Wanda Nara sulle accuse alla compagna di Icardi

Nell'intervista che l'influencer e showgirl ha rilasciato in televisione sono stati toccati i temi più caldi delle ultime settimane, relativi al turbolento divorzio tra lei e Icardi, al quale si aggiungono sempre nuovi dettagli, soprattutto in relazione al rapporto con le loro figlie. Nara è quindi intervenuta sugli insulti rivolti a Eugenia "La China" Suarez, verificatisi a seguito di un incontro tra il calciatore e le bambine, durante il quale la piccola Isabela avrebbe avuto una crisi di pianto, a telefono con sua madre che è andata su tutte le furie. Per questa ragione, quindi, la showgirl si sarebbe infastidita, ma ha tenuto a precisare che il suo disappunto era rivolto principalmente al suo ex marito:

Questa questione mi sfugge e mi sembra un livello estremo di violenza e non la capisco da nessuna delle due parti. Pur conoscendo la compagna di Mauro e avendo un legame, trovo strano che una donna possa sostenere un uomo in tutta questa follia. Che lei viva la sua vita, non mi intrometterò. È lui il responsabile. Ho reagito in questo modo solo per quello che mi ha detto mia figlia e perché è stato lui a farla piangere, niente di più.

I giudici hanno richiesto per i coniugi un percorso di psicoterapia

Nel frattempo, dal tribunale argentino arrivano disposizioni per i due coniugi, da parte dei giudici che avrebbero richiesto una terapia psicologica per entrambi. A questo proposito è proprio Nara a dichiarare di aver iniziato un percorso da tempo e invita Icardi ad abbracciare questa scelta:

La verità è che non mi sento in colpa perché il tribunale mi ha ordinato di sottopormi a un trattamento psicologico e lo sto facendo da diversi mesi. Chiedo solo che anche lui ne inizi uno. Lì chiariremmo molte situazioni anormali che stiamo vedendo. Insisto sul fatto che ha bisogno di sottoporsi a un trattamento psicologico, come richiesto dai tribunali, affinché possa riconnettersi con le sue figlie in modo sano e completo. Da tempo sostengo che ha bisogno di una terapia e ora non lo dico solo io, lo chiedono anche i tribunali

Infine, ha ribadito che il suo obiettivo è costruire un rapporto che sia sano e costruttivo tra le sue bambine e il loro papà: "Lavorerò tutta la vita affinché lui possa stare con le sue figlie come vogliono loro. Voglio dire, rispondo alle loro richieste, qualunque cosa desiderino".