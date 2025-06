video suggerito

Mauro Icardi pubblica la foto del conto in banca di Wanda Nara: a quanto ammonta Continua la battaglia legale e mediatica tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Nelle ultime ore, il calciatore ha pubblicato nelle stories del suo profilo Instagram lo screen del conto in banca della sua ex moglie, accusandola di un "furto di 7 milioni trasferiti sul suo conto personale".

A cura di Sara Leombruno

Continua la battaglia legale e mediatica tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Nelle ultime ore, il calciatore ha pubblicato nelle stories del suo profilo Instagram lo screen del conto in banca della sua ex moglie, accusandola di un "furto di 7 milioni trasferiti sul suo conto personale".

L'attacco di Mauro Icardi a Wanda Nara

Negli scorsi giorni, la showgirl era tornata a parlare della sua situazione sentimentale, ribadendo ancora una volta il fatto che la sua relazione con L-Gante fosse iniziata solo dopo aver scoperto che il suo ex marito la tradiva con China Suarez. Il calciatore ha quindi deciso di rispondere attraverso il suo profilo Instagram: "Sono solo io, o la situazione si sta ribaltando? Non c'è da stupirsi che l'altra parte sia un po' irritata. Lascia perdere, Wanda, tanta gelosia, tanto risentimento, tanta invidia… Rispetta la mia nuova compagna, la mia futura moglie", le parole.

Il calciatore ha continuato, accusando la sua ex di aver plagiato sua figlia, mettendola contro di lui: "Capisco che il circo Wanda Nara e i suoi clown dia ascolti e quindi si dia così tanta importanza a così tante bugie… Ma ricorda che a soffrire sono due ragazze cresciute dal padre, a cui è proibito con ogni mezzo di esprimersi e comunicare ciò che desiderano veramente. Il fulcro della madre in tutto questo è Eugenia "China" Suárez. Non ha mai pensato alle sue figlie… solo al suo ego, alla sua gelosia, al suo risentimento".

Lo screen del conto in banca della sua ex moglie

Successivamente, Icardi ha pubblicato lo screen del conto in banca della showgirl, accusandola di un "furto di 7 milioni trasferiti sul suo conto personale". "Mentre camminavo qui intorno guardando il mio telefono, ho trovato un'altra prova… Ovviamente, il furto di 7 milioni trasferiti sul suo conto personale è stato segnalato in Italia. Potrebbe essere che, sapendo che ho le prove di tutto, abbia chiesto al tribunale di confiscarmi il telefono? (Me l'hanno già restituito comunque, non gli è servito a niente) Ha imparato a truffare come il suo presunto "avvocato"?", ha spiegato ancora il calciatore. Il presunto conto ammonterebbe a ben 7.305.586 milioni di euro.