Mauro Icardi e Wanda Nara sono separati, il calciatore alle figlie: “Presto ci riabbracceremo e saremo felici, mi mancate”

Mauro Icardi ha ufficializzato la notizia della separazione da Wanda Nara. Il provvedimento del Tribunale di Milano è arrivato nonostante l'assenza di Wanda Nara all'udienza dei giorni scorsi. Il calciatore, in una serie di storie pubblicare su Instagram, ha replicato ad alcune notizie false circolate sul suo conto. Poi, ha chiarito che non permetterà a nessuno di fare del male alle sue figlie.

Mauro Icardi e Wanda Nara, la separazione è ufficiale

Sul suo profilo Instagram, Mauro Icardi ha ufficializzato la notizia del divorzio da Wanda Nara, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa: "È una mia impressione o quelli che mi davano del bugiardo nel divorzio sono scomparsi o non sanno come ribaltare le bugie raccontate una settimana fa? È una mia impressione o chi ha detto che l'ho fatto in Italia perché non volevo divorziare è rimasto senza argomenti? È una mia impressione o chi riceveva dati falsi, come sempre, non sa dove andare dopo aver inventato tanto?". Quindi ha continuato:

È tutto ufficiale, e con la sentenza in mano! Ho voluto aspettare in silenzio qualche giorno per smascherare come sempre i mitomani. Come ho detto qualche settimana fa "il circo continua finché c'è chi applaude i clown". Diversi clown sono caduti lungo la strada e la verità è venuta alla luce. Lotterò fino all’ultimo momento per togliere le maschere a tutti coloro che sono complici e fanno del male alle mie figlie. Come ho detto il primo giorno: contro tutti a testa alta per fare bene le cose. Che sia fatta giustizia.

La priorità di Mauro Icardi sono le sue figlie

Mauro Icardi, poi, si è rivolto alle sue figlie, confidando di sentire la loro mancanza: "Mentre c'è chi continua a inventare bugie e a manipolare la realtà, noi continuiamo a non poterci godere i nostri momenti, a non abbracciarci, a non baciarci. Manca poco mie principesse e tutto si sistemerà. Vi amo e mi mancate". E ha proseguito:

Mie piccole principesse, anche se oggi il cammino è oscuro, ricordate che la luce ritorna sempre. Niente può spegnere la gioia che portiamo nel cuore né l'amore infinito che ci unisce. Presto ci riabbracceremo, rideremo senza paura e vivremo la felicità che meritiamo. Non smettete mai di credere nella forza del nostro amore, perché quell'amore è più forte di qualsiasi tempesta. Sarò sempre con voi, combatterò sempre per voi. Presto, molto presto, torneremo a sorridere insieme. Papà.

Come fa sapere AdnKronos, la causa continuerà in Italia per definire tutti gli aspetti legati ai rapporti tra il calciatore e la ex moglie.