Mauro Icardi a Milano per la prima udienza di separazione, ma Wanda Nara non si presenta Mauro Icardi è volato a Milano per la prima udienza in tribunale per il divorzio da Wanda Nara. La showgirl, però, non si è presentata e starebbe adottando una nuova strategia legale.

A cura di Ilaria Costabile

L'11 marzo a Milano si sarebbe dovuta tenere la prima udienza in tribunale per la separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ma l'incontro non è avvenuto. Il calciatore, infatti, è volato in Italia ma la showgirl non si è presentata all'incontro. Stando alla stampa estera, l'ex manager dell'accattante del Galatasaray, avrebbe avviato una strategia legale per evitare l'udienza.

Mauro Icardi a Milano per il divorzio

Come documentano anche le foto pubblicate sul suo profilo Instagram, Mauro Icardi al bordo del suo jet privato, insieme alla fidanzata China Suarez, è volato a Milano, per poter incontrare la ex moglie e dare inizio, così, al divorzio. Nara avrebbe chiesto al calciatore un mantenimento di 500mila euro mensili, mentre lui si sta battendo affinché venga riconosciuto il tradimento che la donna ha perpetrato ai suoi danni con Keita Balde. I due sembrano irremovibili sulle loro richieste, ma intanto Wanda Nara non si è presentata all'udienza.

Perché Wanda Nara non si è presentata in udienza

Stando a quanto ricostruito dal programma LAM, la showgirl avrebbe deciso di non presentarsi per seguire una nuova strategia e a spiegare i contorni di questa vicenda è la giornalista Yanina Latorre, entrata nel dettaglio dicendo che ci sarebbero state delle falle nella gestione della causa:

Questa è la prima udienza, quella di conciliazione. Funziona come in Argentina. Wanda Nara aveva accettato quella giurisdizione, ma ora chiede il trasferimento, sostenendo che il divorzio sarebbe iniziato in Argentina a ottobre, con l'assistenza della dottoressa (Ana) Rosenfeld. Tuttavia, non hanno mai presentato la domanda, quindi il divorzio non è mai stato avviato.

Secondo la giornalista, inoltre, Nara avrebbe avviato un'azione legale per evitare l'udienza, chiedendo un cambio di giurisdizione, ma non sembra ci siano grandi possibilità di successo per questa nuova mossa della showgirl.