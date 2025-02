video suggerito

Wanda Nara e Maxi Lopez vogliono denunciare Icardi: "Ha colpito uno dei loro figli alla testa" Viene dall'Argentina l'ultima indiscrezione su Mauro Icardi e Wanda Nara. Nel programma LAM è stato riferito che uno dei figli della showgirl "sarebbe stato vittima di aggressioni da parte del calciatore del Galatasaray quando viveva con loro".

A cura di Sara Leombruno

La battaglia legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi non sembra avere fine e adesso sembrerebbe coinvolgere anche un figlio della showgirl. La causa legale, che comprende anche l'assegno di mantenimento da 500mila euro che lei avrebbe richiesto all'ormai ex marito, si arricchisce ora di un nuovo capitolo, con Nara che ha deciso di allearsi con l'ex marito Maxi Lopez per denunciare il calciatore.

"Wanda Nara e Maxi Lopex vogliono denunciare Icardi", l'indiscrezione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la questione è emersa durante una trasmissione argentina, LAM, dove si è parlato di presunti episodi di aggressione da parte di Mauro Icardi nei confronti del ragazzino, figlio della showgirl e di Maxi Lopez, mentre viveva con lui. A destare preoccupazione anche un episodio scolastico: il bambino, a causa di un comportamento anomalo, sarebbe stato sottoposto a vari test psicologici. Il conduttore Angel de Brito ha rivelato che il ragazzo ha confidato di essere stato colpito ripetutamente alla testa.

A scuola, i segnali di disagio sono diventati evidenti, tanto che gli insegnanti hanno allertato i genitori. La giornalista Yanina Latorre ha aggiunto che il bambino, prima di parlare dell'accaduto, non aveva mai criticato Icardi, definendolo un uomo che "dava tutto", ma ammettendo che ogni tanto lui "lo sfidava". Il ragazzo avrebbe raccontato di essere stato "colpito alla testa", un dettaglio che ha sconvolto i genitori, i quali ora sembrano pronti a unirsi contro l'ex marito di Wanda.

La prima udienza del divorzio

Il contenzioso legale per il divorzio avrà luogo a Milano, l'11 marzo. L’attaccante verrà accompagnato dall’avvocato Valeria De Vellis, per presenziare alla prima udienza di separazione dalla nota show girl, nonché sua ex agente. Attualmente, il calciatore ha una storia con China Suarez, la donna che aveva scatenato la crisi matrimoniale fra i coniugi quando Mauro vestiva la maglia del Paris Saint Germain e che ora è stabilmente al suo fianco.