Mauro Icardi accusato di molestie aggravate dopo la lite con Wanda Nara, i suoi avvocati lasciano l'incarico Mauro Icardi è stato accusato di molestie aggravate dopo la lite con Wanda Nara, ripresa in cui video diventato virale in cui l'influencer piange e si dispera. La Procura di Buenos Aires avrebbe chiesto che il calciatore non incontri le sue figlie. Intanto gli avvocati dell'attaccante avrebbero lasciato l'incarico.

A cura di Ilaria Costabile

Mauro Icardi è stato accusato di molestie aggravate dopo quanto è accaduto con Wanda Nara e le sue figlie la scorsa settimana e ripreso in un video diventato virale sui social, in cui l'influencer urla e piange circondata dalla polizia. Stando alla stampa argentina, l'episodio avrebbe portato all'accusa nei confronti del calciatore sudamericano.

L'accusa di molestie aggravate a danno di Mauro Icardi

A rivelare questo dettaglio è il giornalista Mauro Szeta, il quale ha dichiarato che la Procura di Buenos Aires si pronunzierà affinché il calciatore abbia il divieto di incontrare le sue figlie, a seguito della lite di cui si è reso protagonista. Wanda Nara sarà chiamata a testimoniare nei prossimi giorni, affinché possa anche lei fornire il suo punto di vista su quanto è accaduto. La polizia starebbe indagando per capire se Icardi, oltre ad aver perpetrato molestie verbali e fisiche, si sia anche macchiato del reato di violazione di proprietà privata, presentandosi nell'appartamento di Wanda Nara per restituirle i cani che le bambine avevano portato con loro e a cui, però, il calciatore non aveva alcuna intenzione di dare attenzione.

Gli avvocati argentini di Icardi lasciano l'incarico

Stando a quanto riportato dai media argentini, inoltre, gli avvocati argentini di Mauro Icardi avrebbero lasciato l'incarico, inaspettatamente. Erano i legali che gestivano le varie denunce penali che Nara e il calciatore si sono scambiati da quando si sono separati in via definitiva. A rivelare questo colpo di scena è il quotidiano La Nacion che scrive: "I tre avvocati che rappresentano il calciatore, Elba Marcovecchio, Lara Piro e Guadalupe Guerrero, hanno deciso di farsi da parte a causa di differenze inconciliabili". Il team di avvocati italiani, invece, porta avanti la causa aperta presso il tribunale di Milano, che si occupa prevalentemente del divorzio tra i due ex coniugi. Nonostante l'assenza di Nara all'ultima udienza, è stato approvato il provvedimento di separazione, dopo il quale il calciatore non ha potuto fare a meno di rivolgere un pensiero alle sue figlie scrivendo sui social: "Presto ci riabbracceremo, rideremo senza paura e vivremo la felicità che meritiamo".