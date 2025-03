video suggerito

Wanda Nara chiede aiuto e urla disperata contro Icardi, il video con l'intervento della polizia Le tensioni tra Wanda Nara e Mauro Icardi non accennano a placarsi, soprattutto dopo l'episodio verificatosi nelle ultime ore, che ha richiesto l'intervento della polizia di Buenos Aires. L'influencer urla e piange mentre il calciatore tiene in braccio una delle sue figlie, dopo aver avuto una discussione con la sua ex.

A cura di Ilaria Costabile

Da quando Wanda Nara e Mauro Icardi hanno annunciato la loro separazione, tanti sono stati i momenti di tensione tra i due, riguardanti tanto i limiti dell'accordo per il divorzio, quanto le vendette reciproche che in questi mesi si sono avvicendate tra stampa e social, con dichiarazioni anche piuttosto forti sul conto dell'uno e dell'altra. Dopo l'ultima decisione dei giudici, secondo cui il calciatore può vedere le sue figlie, cosa che lui stesso aveva dichiarato gli fosse stata impedita dalla ex compagna, un episodio consumatosi nelle ultime ore ha scatenato l'ira dell'influencer argentina. In un video diventato virale, Nara urla disperata contro Icardi, circondata dalla polizia che cerca di convincere il calciatore a lasciare andare le bambine.

L'incontro turbolento tra Mauro Icardi e le sue figlie

Stando a quanto riportano i media argentini, il tribunale avrebbe emesso una sentenza a favore di Mauro Icardi, consentendogli di trascorrere del tempo con le sue figlie, ma non alla presenza della sua attuale compagna María Eugenia Suárez Riveiro. Il calciatore, quindi, ha recuperato le sue figlie a scuola, per poi portarle a casa sua, ma con loro le bambine avevano anche i loro cani, che il padre non voleva portare con sé. Per cui Mauro si è presentato sotto casa di Wanda Nara per lasciare gli animali, ma tra loro sarebbe scoppiata una lite perché il calciatore avrebbe adottato un atteggiamento violento nei confronti della ex, imponendole di tenere con sé i cani delle bambine che nel frattempo urlavano e si dimenavano, chiedendo al padre di poter portare gli animali con loro. I giornalisti della trasmissione LAM, arrivati sul posto, dopo che sono state chiamate ben 4 pattuglie della polizia per risolvere la questione, hanno raccontato l'episodio sottolineando come Icardi fosse particolarmente irritato e agitato.

Il video di Wanda Nara che urla e piange contro Mauro Icardi

L'attaccante, con in braccio una delle sue figlie, si sarebbe chiuso in ascensore e questo avrebbe portato Nara alla disperazione, tanto che ha iniziato ad urlargli contro e a a chiedere l'intervento della polizia per sottrargli le bambine. La situazione, stando al racconto dei giornalisti di LAM, sarebbe poi degenerata con gli agenti che hanno impedito ad Icardi di portare con sé le bambine, vista la situazione che si era creata, tra spintoni, urla e scatti di rabbia, il tutto alla presenza delle bambine in lacrime. Nel frattempo la bambina impaurita, chiede l'aiuto della polizia, dicendo di sentirsi male e sebbene gli agenti chiedessero al calciatore di lasciare la figlia che aveva in braccio, Icardi si è rifiutato in malo modo, ed è in quel momento che Wanda Nara ha iniziato ad urlare e piangere implorando aiuto, in un video che in poco tempo ha fatto il giro dei social.

